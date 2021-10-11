【高盛推介】美團連升3日　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(8日)升約2.1%，周一(11日)早段繼續上升，高開約5.5%後升幅擴大最高見278港元以上，突破近1個半月高位。最新報274.4元，升約7.2%，目前為連續第3日上升。

美團公布國家市場監督管理總局發布了公司反壟斷調查行政處罰決定書，認定公司違反了《反壟斷法》第十七條第一款第(四)項規定。市監總局責令美團停止違法行為，並處以34.42億元人民幣罰款。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金部署淡倉，當中認沽證於上周四(7日)及上周五共錄得約4,020萬元資金流入。熊證於上周五獲資金繼續流入，有約600萬元，並較集中在275至280元收回區域的產品。

好倉方面，認購證於上周共錄得約450萬元資金流入。牛證則於上周五獲資金主要沽出，並有部分轉倉至225至230元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見上周五北水繼續買入美團，錄得約3.2億元資金淨買入。

美團購25907，行使價320元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。

美團購26643，行使價310元，2022年1月3日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。

美團牛56328，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團沽25435，行使價198.78元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿。

美團沽27799，行使價209.8元，2022年01月21日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。

美團熊66052，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊62553，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，近36元收回距離遠熊。

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