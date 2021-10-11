黃詠欣：地產商高成數按揭進入高息期 　如何解困？

近年不少有實力的買家，買新盤是都會用「大手客」身份，希望增加抽中的機會。以「大手客」身份揀樓，買家多數要購買1個大單位作「膽」，再買1伙細單位作「腳」。這個操作，再配合發展商高成數按揭，對買家的供款佔入息比率要求及按揭成數限制都較寬鬆。不過，發展商按揭一般兩至三年後便進入高息期，同時有多於一個物業按揭，轉回銀行按揭難度大增。

近日我們接到這類業主的求助。客戶於同一新盤持有一大一細單位，大單位市值逾千萬元，而細單位市值約700多萬元。由於同時有多於一個物業按揭，在客戶轉回銀行按揭，一般做法要將兩個單位最高按揭成數都減一成，即大單位只可做40%按揭，細單位最高只可以做50%按揭，這樣客戶即使在物業升值後，仍不足以還清原來於發展商按揭的尚餘貸款額。

我們了解其個案後，為客戶找到一家銀行，願意接納以客戶太太作細單位的物業借款人，做到60%按揭，同時客戶可為其大單位做到最高50%按揭，這方案可令客戶不用再補錢的情況下，轉走高息的發展商按揭，重回低息銀行按揭，兩個物業銀行批出按揭息率皆是H+1.3%，更有1.2%銀行現金回贈。

這個案要注意兩點，首先不是每間銀行都接納業主不是借款人，建議找專業人士幫忙協助，可省卻逐間銀行問的時間。另外，做物業借款人與擔保人一樣，日後自行置業再做按揭時，入息要求都會大增，因此要先衡量日後置業及貸款需要才作決定。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣