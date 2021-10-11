陳偉明：港股未轉勢　高追已太遲

幸好，筆者早已提醒小心港股出現向下假突破，在反覆向下市況中，切忌穿底追突破做淡， 反而應該要密切留意港股反彈的力度，再利用風險有限的衍生工具小注做淡。

然而，這次港股的反彈力度確實是强，除了因為市場重新關注科技板塊估值低殘外，最主要是因為上周五晚(8日)美國公布的上月新增非農職位數據遠低於市場預期，減低聯儲局今年收水的機會，在水繼續放的前提下，股市自然地就繼續炒。

當然水總會收，投資者亦意識到美國科技板塊的昂貴，因此自從芒格增持阿里巴巴後，立即把投資者叫醒，將資金重新投入估值相對低殘的中國科技板塊，港股亦因此出現一個明顯的強勁反彈。

由於這次港股反彈略嫌成交不足，暫時筆者仍未敢確認港股已經轉勢由熊轉牛，反而傾向港股短期內有機會演變成一個大型上落市，波幅區間大約是期指23,600點至25,500點。

既然港股已經升至接近波幅區間高位， 現在高追已經太遲，筆者傾向繼續逢高做淡策略，期指25,400以上，或跌穿本周一(11日)低位24,960點，小注Long Put 10月價外1,000點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明