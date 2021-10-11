陳偉明：港股未轉勢 高追已太遲
2021年10月11日 11:55
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港股上周先挫後揚，原本市場仍然關注高油價問題會否延長通脹時間，從而迫使聯儲局提前收水甚至加息，但美國國會正式通過提高發債上限，加上股神巴菲特拍檔芒格增持阿里巴巴(09988)或意味科技板塊估值已到低殘吸引時，消息刺激龍頭科網股上周四(7日)開始急彈帶動港股連日上升重返25,000關之上。
幸好，筆者早已提醒小心港股出現向下假突破，在反覆向下市況中，切忌穿底追突破做淡， 反而應該要密切留意港股反彈的力度，再利用風險有限的衍生工具小注做淡。
然而，這次港股的反彈力度確實是强，除了因為市場重新關注科技板塊估值低殘外，最主要是因為上周五晚(8日)美國公布的上月新增非農職位數據遠低於市場預期，減低聯儲局今年收水的機會，在水繼續放的前提下，股市自然地就繼續炒。
當然水總會收，投資者亦意識到美國科技板塊的昂貴，因此自從芒格增持阿里巴巴後，立即把投資者叫醒，將資金重新投入估值相對低殘的中國科技板塊，港股亦因此出現一個明顯的強勁反彈。
由於這次港股反彈略嫌成交不足，暫時筆者仍未敢確認港股已經轉勢由熊轉牛，反而傾向港股短期內有機會演變成一個大型上落市，波幅區間大約是期指23,600點至25,500點。
既然港股已經升至接近波幅區間高位， 現在高追已經太遲，筆者傾向繼續逢高做淡策略，期指25,400以上，或跌穿本周一(11日)低位24,960點，小注Long Put 10月價外1,000點恒指期權。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明