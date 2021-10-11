【高盛推介】阿里巴巴突破1個月高　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(8日)突破150港元水平收市，升約5.6%，周一(11日)早段繼續上升，高開約4.8%後升幅擴大，最高見170.5元，突破1個月高位。最新報170.1元，升約9.3%，目前為連續第4日上升。

有券商指近期中國宏觀經濟轉弱，受累房地產市場下行等影響整體消費市場增長放緩。該行料阿里2022財年至2024年財年收入增長25%、22%及20%，維持「買入」評級，目標價246元。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於上周四(7日)錄得約350萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。熊證則於上周五獲資金繼續流入，有約160萬元，並集中在164至166元，目前已被收回的產品。

好倉方面，則見上周五部署牛證的資金主要沽出，流入的資金集中在136至140元收回區域的產品。

阿里購24949，行使價186元，2022年1月26日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。

阿里購25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。

阿里牛59286，收回價130元，行使價128元，換股比率500，槓桿比率4.1倍，近38.5元收回距離牛證。

阿里沽25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿4.6倍，高槓桿。

阿里熊59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

阿里熊59039，收回價200元，行使價202元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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