星凱‧堤岸最快周末公布新價單　特色戶傾向標售

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周一(11日)繼續開放示範單位予公眾參觀並接受認購登記。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，最快今個周末公布第3號價單，項目的開放式單位料在第2號銷售安排才會推出，特色戶則傾向招標出售。

美聯物業為該盤買家提供置業優惠，該行住宅部行政總裁布少明指出，由項目正式發售日起計，首5名透過該行購入指定三房單位的買家，可獲價值3萬港元傢俬禮券，優惠總值15萬元。

布續指，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料，新界區今年首9個月新盤共售出5,548伙，較2020年同期的5,444伙，多約百伙；至於銷售金額則錄約604.8億元，較去年同期約505.5億元，增近2成。隨著新一份施政報告出爐，新界北將有不少新基建及配套規劃，而新界東例如白石角等研究興建新鐵路站，相關消息對樓市而言實屬利好，預期不少準買家或加快入市決定，早一步購置心儀物業，享受物業日後的升值潛力。

美聯物業住宅部營運總監張子存表示，該行客戶對項目入票反應理想，約有7成為用家，約3成為長線投資客。而入票客戶中，佔逾6成為新界區客人，至於九龍及港島區客人則佔約4成。由於施政報告為樓市增添明朗，及有利樓市長遠健康發展，由於項目為深受買家歡迎的鐵路沿線盤，加上定價吸引，故預期銷售成績將會非常理想。