印度要求Tesla別在當地出售中國製汽車

外媒報道，印度公路交通和運輸部長NitinGadkari表示，在美國上市電動車品牌--特斯拉(Tesla)進入印度市場前，要求Tesla避免在印度銷售中國生產的汽車，指Tesla應該在印度生產、在印度銷售和在印度出口汽車，並依靠印度供應商。

他說，Tesla在印度的車型，每架耗資約4.66萬美元，印度政府將為Tesla提供一切幫助，來進軍印度市場。

根據印度公路運輸網站公告，Tesla在8月獲批在印度生產或進口4款車型。Tesla目前在美國和中國有工廠生產汽車。至於德國的新工廠審批，正在等待最終結果。

印度政府為了履行巴黎協議的氣候承諾，早在2015年就開始推動電動汽車、電池和其他零件的本地生產，期望能夠減少廢氣污染的同時，亦能夠減低昂貴的進口成本；2020年更收緊了汽車的排放規定，以追上國際標準。

Tesla在今年3月獲加德卡里公開承諾，假如他們在印度設廠，政府會提供相應的獎勵措施，確保生產成本能夠比中國更低。根據印度公路運輸網站公告，Tesla在8月獲批在印度生產或進口4款車型，Tesla目前在美國和中國有工廠生產汽車，至於德國的新工廠審批正在等待最終結果。