大灣區營商指數下跌　渣打：封關仍限制經濟復甦

渣打與香港貿易發展局公布第3季大灣區營商景氣指數(GBAI)，區內經營「現狀指數」由今年次季的58.7跌至52.7，為該指數自去年第2季推出以來，首次出現季度下跌，惟仍高於50分中性值。

調查訪問逾千家大灣區企業，受訪者認為第3季的增長回落僅為暫時，儘管區內經營活動「預期指數」按季下跌1.4個百分點至57.9，惟香港貿易發展局研究總監關家明認為，仍屬較高水平，反映大灣區企業普遍對第4季經營環境審慎樂觀。

當中，香港經營「現狀指數」為47.6，「預期指數」為56.4，兩者均低於其他區內城市。渣打大中華區高級經濟師劉健恆解釋，主要由於香港控制疫情的速度，以及以服務業為重下未能受惠於製造業反彈，預計封關仍將限制香港經濟復甦程度。然而，香港上述指數的落後程度已逐漸改善。

若以行業分類，「創新和技術」和「製造和貿易」繼續推動區內企業發展。劉氏稱，是次調查於今年7月下旬至9月中旬進行，未完全反映近期恒大事件及內地停電措施的影響，料電力短缺造成的停產對第4季製造業指數或帶來下行風險。