紐油漲2.5% 比特幣觸5.7萬美元
2021年10月11日 16:19
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美匯指數報94.12；港匯見7.7808；離岸人民幣(CNH)報6.4367；美元兌日圓報112.83；歐元企1.1576，英鎊處1.3651。金價報1,755美元。布油升1.88%報83.94美元，紐油漲2.5%至81.35美元。比特幣一度升抵5.7萬美元水平。道指期貨跌55點。
●港股重上25,000點，恒生指數全日收報25,325點，升487點或1.96%。國企指數收報8,999點，升223點或2.55%；科技指數收報6,403點，升196點或3.17%，主板成交1,629億港元。ATM領漲，滙豐連升5日。https://bit.ly/305yYjq
●歐股早段個別發展，ASOS首席執行官Nick Beighton離職，股價下跌11.4%。https://bit.ly/2YHXuXB
●滬深兩市偏軟，油股跌近2%，煤電股受捧。https://bit.ly/3Au4oN8
●中國經濟：
-野村料內地房企面臨40萬億債務，近半是銀行貸款。
-中國礦區暴雨成災，動力煤價格衝高一成。
-發改委：統調電廠煤炭庫存提升，7天以下存煤企業大減。
-螞蟻集團增註冊資本金，為後續發展預留空間。
-官媒：遊戲企業是防沉迷工作的主體。
●能源危機禍及銅價？大好友轉軚恐再跌10%。
●重啟經濟變走難？越南民工返鄉避疫，工廠復產無期。
●英國機師短缺，恐阻礙旅遊業復甦步伐。
●IDC料2025年內地加速服務器市場規模將達847億元。
●印度要求Tesla別在當地出售中國製汽車。
●果粉注意！史上最平5G，iPhone料明年春季登場。
●IMF或周內下調全球經濟增長預測至6%以下。
●汽車零部件供應緊張，本田9月內地銷量跌逾28%。
●上交所中止先正達上市審核，需補充財務資料。