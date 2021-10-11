紐油漲2.5%　比特幣觸5.7萬美元

美匯指數報94.12；港匯見7.7808；離岸人民幣(CNH)報6.4367；美元兌日圓報112.83；歐元企1.1576，英鎊處1.3651。金價報1,755美元。布油升1.88%報83.94美元，紐油漲2.5%至81.35美元。比特幣一度升抵5.7萬美元水平。道指期貨跌55點。

●中國經濟：

-野村料內地房企面臨40萬億債務，近半是銀行貸款。

-中國礦區暴雨成災，動力煤價格衝高一成。

-發改委：統調電廠煤炭庫存提升，7天以下存煤企業大減。

-螞蟻集團增註冊資本金，為後續發展預留空間。

-官媒：遊戲企業是防沉迷工作的主體。

●能源危機禍及銅價？大好友轉軚恐再跌10%。

●重啟經濟變走難？越南民工返鄉避疫，工廠復產無期。

●英國機師短缺，恐阻礙旅遊業復甦步伐。

●IDC料2025年內地加速服務器市場規模將達847億元。

●印度要求Tesla別在當地出售中國製汽車。

●果粉注意！史上最平5G，iPhone料明年春季登場。

●IMF或周內下調全球經濟增長預測至6%以下。

●汽車零部件供應緊張，本田9月內地銷量跌逾28%。

●上交所中止先正達上市審核，需補充財務資料。