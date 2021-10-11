香港房地產協會建議容許改建工廈為過渡性房屋

香港房地產協會就施政報告提出多項建議，認為施政報告着重中、長期發展，但就水深火熱的劏房、籠屋及私營房屋不足的問題，卻未有短期的回應措施。供應失衡令樓價仍不斷上升，提供現金資助也只是治標不治本。

對於短期房屋措施建議，該會認為可廣泛使用組裝合成建築法，能迅速提升建築速度，減低建築成本及勞工短缺問題。

同時，加快活化工廈計劃進度，適度簡化及放寬有關限制和要求，包括參考外國在工廈改建的要求和標準，降低改建成本。由於將工廈改建為過渡性房屋，業主未必能夠收取合理回報，建議政府適當補助工廠業主。例如補貼部分過渡性房屋的租金，或日後容許業主將物業公開拆售作為誘因，以吸引更多業主改建工廈為過渡性房屋。

也可考慮提供部分建築費用資助，及延長至10年使用年限。工廈參與改劃為過渡性房屋，要考慮到改裝成本高，而且工廈改建工程預期需時至少1年，故以限定的5年營運期計算，業主要4年內回本的難度十分高，延長使用年限可加強改裝的誘因。

中期發展方面，該會認為施政報告提出將北部都會區興建90.5萬至92.6萬個單位，並可容納250萬人的方案是可行的。建議加快完善「鄉村式發展」的基建配套設施，增加「鄉村式發展」地帶的發展密度，重新整合現有的村界圖和「鄉村式發展地帶」地圖，加入新的基建設計及發展元素。

放寬祖堂地的轉讓門檻，本港現時約有2,400公頃祖堂地散布新界各區，由於祖堂地需要所有子孫同意才能出售，導致祖堂地發展幾乎被凍結。政府可參考鄉議局的建議，鄉議局早前建議政府參考《強拍條例》，容許若有七成半至八成業權人同意，即可出售「祖堂地」，幫助推進新界發展。

為紓緩土地荒，施政報告提出多個加快土地供應的方法，包括檢視多幅「綠化地」，但只佔香港約16,000公頃「綠化地帶」的2%。建議政府整合一套有效的「綠化地」及「濕地」保育計劃，將真正需要保育的綠化地和濕地區保護，同時將荒廢或被破壞的綠化地和濕地更改規劃，從而用作其他發展。發展「綠化地」可能性遠比發展郊野公園邊陲地帶高，綠化地需持續「鬆綁」，放寬相關過於嚴謹的限制，以加快住宅供應。

此外，新界北部都會區的發展，對公共財政帶來挑戰，政府沒有交代資金鏈的安排。建議政府考慮以下方法進行集資，包括通過香港資本市場向全球投資者發債集資。推動公私營合作，如70年代開發沙田新城市般，由四大發展商以公私營合作方式開發沙田新城市。亦可在規劃完成後，以預售方式先向市場出售部分土地給私人發展商作私人發展用。