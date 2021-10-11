畢馬威擬投逾15億美元專用於ESG相關議程

環境、社會和治理(ESG)愈來愈受市場重視，會計師行畢馬威計劃在未來3年內，投入超過15億美元，專門用於ESG變化議程，亦是數十億美元投資計劃的一部分。同時將在歐洲、亞太和美洲建立區域ESG中心，以支持客戶的ESG的業務。ESG戰略旨在支持畢馬威的客戶做出積極改變，亦是該行利用其影響力改善世界的責任。

畢馬威指，該投資計劃將着重培訓和擴大全球員工團隊、數據利用與控制，加快新技術的開發，並通過夥伴關係、聯盟和宣傳來推動實際行動。轉型的關鍵是將ESG嵌入到組織和客戶解決方案中，以推動可衡量的變化。畢馬威國際主席兼首席執行官比爾·托馬斯(Bill Thomas)表示，過去對企業有效的方式在未來將不再適用，由於世界面臨着多方面的危機，因而須要把ESG議程放在公司工作的核心位置。

畢馬威ESG和影響力計劃的全球主管理查德·思雷福爾(Richard Threlfall)補充，無論是企業或個人，都有責任應對地球未來的威脅，並能從中發揮自身作用。集團的全球ESG戰略將有助於該行員工作出改變，並利用數據和技術支持。不過，最有效地實現社會變革的方式，是信任的公開合作，集團將繼續尋找機會，與具有共同目標的組織合作。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳認為，亞太地區是全球文化最多元，經濟發展最活躍的地區之一，其ESG發展也備受關注。相信畢馬威亞太區域ESG中心的建立，將為亞太地區企業的關鍵ESG問題，提供針對性的專業知識和解決方案，以助企業、政府、社會組織等迎接ESG挑戰，創造一個可持續發展的未來。

單計中國區內，畢馬威中國企業及公共事務部主管合夥人楊潔透露，畢馬威在2020財年，社區投入超過2,940萬元人民幣，未來ESG將繼續成為畢馬威中國的關注重點。