前恒大經濟學家任澤平喊冤　指已力諫管理層勿擴張

話說任澤平於2017年12月加盟恒大，入職冇幾耐，恒大負債率已飆至86.25％，仲計劃大舉多元化擴張，見到咁既情況，佢當然要進諫啦。不過佢「一向觀點鮮明直接、個性耿直」，當住公司幾位主要負責人的嘅面，直言國內外企業發展史上清楚寫到明，「多元化大多失敗」！

於是佢喺一次公司幹部大會上大受批評，仲被批評好耐，大概係話佢「格局不夠、認識不到公司重大戰略」。呢件事對佢打擊好大，但佢諗通咗，研究只能起輔助作用，唔可能越俎代庖代替決策者拍板。就算之後行業和金融監管從嚴，佢都只係提示風險。

佢亦話，公司總部喺深圳，但佢長年喺北京，一個月去深圳平均幾日，「很多會議也參加不了，很多情況不了解」，完全談不上係公司核心決策層，而佢最終因為「言不為用、難以融入」萌生去意。

已離職半年多、現時擔任東吳證券首席經濟學家嘅任澤平亦解釋，之前冇就市場上嘅誤解性言論回應，係因為恒大係前東家，唔想前東家陷入困境時，再引發輿論關注，但呢啲言論已對佢個人聲譽造成影響。佢最後講，希望恒大能走出困境，有個好結局。

內地一位「網紅」經濟學家劉勝軍上個月發文，狠批恒大之所以咁激進，係受任澤平打雞血式「忽悠」嘅影響。佢話，好似許家印咁大膽嘅企業家，缺嘅唔係膽量，而係理性；而任澤平最大嘅特點就係「煽情」、「忽悠」、「見風就是雨」，又話任澤平只係「很會吹牛」。任澤平加入恒大後，發表一系列「鼓勵觀點」，壯大許家印嘅膽量，「乾柴遇到烈火，結果可想而知」。