貝索斯馬斯克獲選為最「孤寒」富豪　標準係乜？

外媒報道，美國億萬富豪──亞馬遜創辦人貝索斯及Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)雙雙入圍「全球最摳門億萬富豪」榜單。

媒體引述福布斯慈善評分指出，新冠肺炎疫情期間美股大升，令許多富豪資產屢創新高，惟億萬富豪並未同步提升其慈善捐款額。

因此，福布斯團隊將這些億萬富豪一生捐款(扣除私人基金及捐贈者擔任顧問的基金)加總起來，然後除以其當前的財富總額及捐贈總額，並將億萬富豪分成5個級別，分別為「不到1%」、「1%至5%」、「5%至10%」、「10%至20%」、「20%及以上」等5個級別。

數據顯示，今年全美400大億萬富豪中，僅約8位億萬富豪捐贈20%或以上的個人財富，卻有高達156位億萬富豪捐贈比例不足1%，其中正包括貝索斯和馬斯克。

而持續捐款的「股神」巴菲特的捐贈金額仍然位居榜首，數據顯示，其目前捐贈總金額已達到440億美元。

而最慷慨的億萬富豪則是美國對沖基金大亨索羅斯(George Soros)，其捐贈總額達168億美元，已超過其86億美元的個人資產。