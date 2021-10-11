諾貝爾經濟學獎　頒予3美學者

（左起）卡德 、安格里斯特和因本斯獲得諾貝爾經濟學獎。

諾貝爾經濟學獎於周一（11日）在瑞典揭曉，由美國學者卡德 （David Card）、安格里斯特（Joshua D. Angrist）和因本斯（Guido W. Imbens）奪得。

大會表示，卡德因研究勞動經濟學而獲獎，他分析了最低工資、移民及教育對勞動市場的影響，發現提高最低工資不會令勞動市場職位減少。安格里斯特和因本斯則因對自然實驗的因果關係分析方法作出貢獻而獲獎，自然實驗有助解答社會問題，但得出的數據難以說明，二人成功找出從中獲得精準結論的方法。獲獎者讓大眾可以新的角度了解勞動市場，並展示從自然實驗中得出因果的能力，他們研究亦令其他範疇受益並帶來革命性的影響。

65歲的卡德於1956年在加拿大安大略省圭爾夫市出生，現為美國加州大學柏克萊分校的經濟學教授。61歲的安格里斯特1960年在美國俄亥俄州哥倫布出生，現為麻省理工學院的經濟學教授。58歲的因本斯則是荷蘭裔美國人，現在美國史丹福商學研究所任教。

諾貝爾醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎以及和平獎已在上周相繼揭曉，經濟學獎將是最後一個公布的獎項，得獎者可獲得1,000萬瑞典克朗（約891萬港元）獎金，與上屆相同。