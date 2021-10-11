新力或未能償還下周到期美元債　料觸發交叉違約

新力披露，其重大境外融資安排項下的負債本金總額為10.05億美元(約78.39億港元)，包括今年到期的2.5億美元9.5厘優先無抵押票據(香港上市代號：40413)、明年到期的2.5億美元8.5厘優先無抵押票據(香港上市代號：40557)，以及新交所掛牌、明年到期的2.1億美元10.5厘優先無抵押票據。

其中，上述今年到期的2.5億美元9.5厘優先無抵押票據，將於10月18日(下周一)到期。新力明言，經審慎考慮其流動資金，目前預計其未有充足的財政資源於到期日償付有關債券本金及最後一期利息，故該筆債券或將會發生違約，亦可能觸發其餘兩筆債交叉違約，「則所有公募債券亦可能立即到期及應付」。公司將尋求與其他境外融資安排(包括但不限於公募債券)的相關債權人就集團違約事件的建議補救方法積極溝通。

新力表示，董事會正確認有關可能出現技術違約，或有關債權人會對其採取行動的重大境內融資安排(有關逾期付款者除外)等。

至於向新力追收貸款的某境外債權人，已對新力抵押給其的境外附屬公司委任接管人，新力表示，儘管有關強制行動可能對集團的業務、前景、財務狀況及經營業績造成重大不利影響，目前尚未能確定有關強制行動可能會為相關境內附屬公司及集團整體帶來的後果。公司仍在與該債權人、接管人及公司相關境外附屬公司的新委任董事進行對話，繼續努力尋求並實施有關持份者一致同意的解決方案，從而解決集團目前面臨的財務挑戰。

公司上月已委聘法律顧問及財務顧問，評估其資本結構及探索解決方案等，惟目前有關評估仍在進行，且尚未制定任何具體解決方案。另股份及該企債務證券將停牌至另行通知。