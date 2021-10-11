二線屋苑錄破頂　康蕙花園兩房908萬售出

樓價持續高企不下，二線屋苑亦錄破頂個案，鰂魚涌康蕙花園兩房單位以908萬元售出，創該盤兩房新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康蕙花園2座高層E室，實用面積約423方呎，兩房間隔，可眺望海景，近日以908萬元沽出，創下屋苑兩房單位新高價，呎價約21,466元。買家為一對年輕客，打算購入單位作為新婚之用，見單位附有全屋靚裝可以一買即住，故願意高於市價購入單位。

●北角富澤花園富達閣中層C室，實用面積約652方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,165萬元承接，呎價約17,868元。原業主於2000年6月以263萬元購入單位，現帳面獲利902萬元，升值約3.4倍。

●北角康澤花園D座高層3室，實用面積約419方呎，兩房間隔，以950萬元獲承接，呎價約22,673元。原業主持貨近28年，現沽出帳面獲利662萬元，升值2.3倍。

●西半山峰景大廈中層B室，實用面積約991方呎，兩房連套房間隔，以1,620萬元易手，呎價約16,347元。原業主於1967年以4萬元買入單位，持貨54年帳面獲利1,616萬元，升值多達404倍。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天錄本月首宗交投，單位為5座低層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，8月開價930萬元放售，本月初調整叫價至900萬元即獲洽購，最終減至893萬元成交，呎價約18,077元。

●藍田滙景花園17座中層G室，實用面積約718方呎，三房連套房間隔，開價1,150萬元，議價後以1,128萬元成交，呎價約15,710元。原業主於2011年4月以643萬元買入單位，持貨10年帳面獲利485萬元。

●大角咀港灣豪庭9座極高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以838萬元放盤，5個月後獲外區客接洽，減價20萬元，以約818萬元成交，呎價約18,761元。

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新界區

●馬鞍山居屋錦泰苑E座中層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約690萬元，議價後以650萬元易手，呎價10,000元。原業主於2000年以147.6萬元購入單位，持貨21年帳面獲利約502.4萬元，單位升值約3.4倍。

●粉嶺帝庭軒1座低層C室，實用面積約607方呎，三房連套房間隔，以815萬元獲承接，呎價約13,427元。據悉，原業主在1999年11月以約228萬元買入單位，持貨至今帳面獲利約587萬元或2.6倍。

●荃灣翠豐臺2座中層A室，實用面積約479方呎，兩房間隔，叫價770萬元，減價17萬元，以753萬元沽出，呎價約15,720元。買家為首置客，在荃灣區睇樓近半年，見施政報告未有為樓市加辣或減辣，並推出多項土地房屋及基建規劃，對後市信心增強，決定入市。

●馬灣珀麗灣本月累錄4宗成交，包括1宗「水晶戶」買賣個案，單位為28座高層E室，實用面積約715方呎，三房連套房間隔，享青馬大橋海景，全屋不設窗台，採落地玻璃設計，叫價960萬元，議價後減價40萬元，以920萬元成交，呎價約12,867元。

●元朗朗屏8號3座低層A室，實用面積約610方呎，三房間隔，以960萬元零議價成交，呎價約15,738元。買家為區內換樓客，早於施政報告公布前睇樓，惟一直未下決定，現睇好新界北發展，認為單位價格相宜即決入市。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座低層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，議價後以880萬元成交，呎價約18,526元。原業主於2010年3月以約273.9萬元購入物業，是次轉手帳面賺約606.1萬元，升值約2.2倍。

●屯門居屋翠寧花園4座低層K室，實用面積約431方呎，兩房兩廳，減價25萬元，已補價自由市場成交價465萬元，呎價約10,789元。