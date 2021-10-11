九建石角路項目命名海茵莊園　星凱‧堤岸料周末開售

10月份一手市場銷情理想，踏入下半月，多個新盤爭相推出。九龍建業將軍澳石角路1號項目正式命名為海茵莊園，最快月內推出，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸料周末正式開售。

●將軍澳海茵莊園提供1556伙 最細200呎起 或月內推售

九龍建業(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，項目由兩座樓高38層的大樓組成，共提供1,556伙，項目主打細單位，其中約9成單位為開放式及一房單位，其中開放式單位實用面積約200方呎起，料屬將軍澳區內最細面積單位。至於一房單位的實用面積約280方呎起，項目的三房特色戶的實用面積約800方呎起。陳氏續指，項目樓書及示範單位正在籌備中，料最快下星期上載售樓說明書及並對外開放示範單位，有機會月內公布首張價單推售，而項目定價將參考同區二手相近類型及面積的單位成交價。

九龍建業(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏表示，項目為日出康城一帶唯一提供開放式單位，相信能吸引有意進駐將軍澳的置業人士、同區換樓客或投資者。鄭氏指，該盤位處康城站一帶接近天然山巒位置，綠草如茵如置身新西蘭的草原，而且位置空曠，可遠望灣岸，故以海茵為名，莊園則是展現項目以歐陸式莊園為藍本，耗資億元打造The Manor會所及園林設施，為住戶帶來獨一無二莊園式生活。

●沙田星凱‧堤岸錄2萬張票 超購約49倍

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周一(11日)繼續開放示範單位予公眾參觀並接受認購登記。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，有機會周內加推3號價單，最快周末開售，項目的開放式單位料在第2號銷售安排才會推出，特色戶則傾向招標出售。

市場消息透露，該盤錄得約20,000個認購登記，以首兩張價單的402伙計算，超額認購約49倍。該盤周日(10日)公布2號價單，涉及134伙，首兩張價單的折實平均呎價為19,678元。

美聯物業為該盤買家提供置業優惠，該行住宅部行政總裁布少明指出，由項目正式發售日起計，首5名透過該行購入指定三房單位的買家，可獲價值3萬港元傢俬禮券，優惠總值15萬元。

布續指，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料，新界區今年首9個月新盤共售出5,548伙，較2020年同期的5,444伙，多約百伙；至於銷售金額則錄約604.8億元，較去年同期約505.5億元，增近2成。隨着新一份施政報告出爐，新界北將有不少新基建及配套規劃，而新界東例如白石角等研究興建新鐵路站，相關消息對樓市而言實屬利好，預期不少準買家或加快入市決定，早一步購置心儀物業，享受物業日後的升值潛力。

美聯物業住宅部營運總監張子存表示，該行客戶對項目入票反應理想，約有7成為用家，約3成為長線投資客。而入票客戶中，佔逾6成為新界區客人，至於九龍及港島區客人則佔約4成。由於施政報告為樓市增添明朗，及有利樓市長遠健康發展，由於項目為深受買家歡迎的鐵路沿線盤，加上定價吸引，故預期銷售成績將會非常理想。

●中原為KOKO RESERVE買家提供「低息低首期按揭雙優惠」

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE繼續開放展銷廳予公眾參觀，會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，項目展銷廳錄得逾4000參觀人次，當中約4成參觀人士來自港島東，另約4成參觀人士來自九龍東，不少為旗下項目買家或租客，該盤亦吸引分支家庭和投資者。她續指， 項目預計關鍵日期為明年9月，現正進行內部裝修。

中原按揭及中原地產為該盤買家提供「低息低首期按揭雙優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次「置抵H按計劃」為全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以周一(11日)的1個月拆息0.06厘計算，實際息率為1.36厘，按揭年期達30年。客戶亦可享特賞現金回贈高達1.4%，兼享與按息一致的高存息戶口。

中原按揭另有「即供低首期按揭」計劃供該盤買家選擇，按揭成數高達70%，全期低至P減2.75厘，實際息率2.5厘，現金回贈高達1%，此計劃超越按保樓價上限，亦適用於即供付款計劃，讓該盤買家可透過高達7成按揭以低首期上會。

●藝里坊‧2號開放逾5000呎現樓會所 提供16項設施

他續稱，藝里坊‧2 號提供264個住宅單位，至今累售250伙，佔可發售單位263伙約95%，套現近19.3億元。

●沙田名日•九肚山洋房全數售罄

●屯門琨崙洋房5300萬沽

一手洋房續錄成交。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下屯門琨崙周一(11日)售出1伙，為海翡翠獨立屋1號，實用面積2,788方呎，連618方呎平台、1038方呎花園、及164方呎天台，連兩個車位，成交價5,300萬元，呎價約19,010元。

●日出康城LP10單日沽4伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10周一(11日)售出4伙，包括第2A座50樓B室，實用面積 869方呎，成交價1,825.3萬元，呎價約21,005元。另一個售出單位為第1A座28樓C室，實用面積921方呎，成交價1,743.9萬元，呎價約18,935元。