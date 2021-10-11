能源股上升　道指早段升33點

道指周一(11日)早段升33點，至34,779點；標指升2點，至4,394點；以科技股為主的納指升5點，至14,585點。市場觀望銀行股本周開始公布季績或牽動股市。

FactSet數據顯示，分析師預期在標指中的銀行股第三季將做好，總利潤約達310億美元，按年增長約20%，但較第二季度下降20%，同時預期第四季利潤將保持穩定。

券商高盛下調了美國今明兩年的經濟增長預測，把今年增長由5.7%調低至5.6%；明年則由4.4%調低至4%。該行憂慮國會的財政支持政策措或會在明年年底前減少，且疫情持續拖累消費，尤其是服務業，或引致比預期慢的經濟復甦。

個股方面，能源股盤前上漲，西方石油、雪佛龍、埃克森美孚早段上揚。

另外，西南航空周末受惡劣天氣、航空交通管制問題、及人員短缺影響，取消了逾1,800架航班。公司否認員工因對公司強制接種疫苗政策發起抗議，使其與其他航空公司相比，航班取消率較高。西南航空下跌2.65%。

交易平台Robinhood下跌0.74%，此前美國證券交易委員會提交了一份文件，其中詳細說明了加密貨幣交易監管增加的風險，以及有關訂單支付可能出現新規則。