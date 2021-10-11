科網龍頭市值日增5342億元　最悲已過？

高盛及富瑞的研究報告均表示，反壟斷罰款有助消除市場對美團的憂慮。高盛繼續看好美團在外賣和本地生活服務的領導地位，維持美團「買入」評級，目標價312元，相比周一收市價高12.47%。富瑞相信，市監局對美團的處分考慮了市場感受，維持「買入」評級，目標價346元，比現價高24.72%。

內地官媒再就遊戲產業開腔表達「關注」，指一些網絡交易平台上仍有遊戲帳號租賣業務，用戶可繞過監管，漏洞值得重視，又強調「遊戲企業是防沉迷的主體」。不過，市場仍憧憬科企監管風波暫時不會加劇，除美團收漲8.35%，升幅冠絕藍籌外，龍頭騰訊更直逼500元大關，收市報496元，漲2.94%；阿里則收升7.91%，報167.8元，自早前才觸及的紀錄低位反彈超過兩成，技術上進入「牛市」。

大市方面，恒指周一高開323點後升勢持續，午後曾漲599點，高見25,437點；收市報25,325點，漲487點或1.96%。大型科技股帶動下，科技指數再度跑出，全日升幅達196點或3.17%，收報6,403點；國企指數升223點或2.54%，收報8,999點。「北水」透過港股通淨買入20.87億元，連續5個交易日淨流入，以騰訊最受青睞，淨流入達15.22億元，惟南下資金對美團看法分化，滬市淨賣出6.03億元、深市淨買入7.86億。

事實上，市場愈益注視內地經濟下行對科網股的衝擊，高盛跟隨眾多同業調低阿里目標價，現降16.61%至246元，理據也是9月內地零售勢續弱、地產市道下滑和多個行業收緊監管對就業市場構成挑戰。另騰訊發布的微信新版本升級了青少年模式，引入「監管人授權」的新功能，管理子女使用微信的情況，回應早前被斥侵犯未成年人權益。

此外，在科網股落難時被熱炒的新能源股霎時失寵，東岳集團（00189）盤中曾挫17.18%，收市仍跌14.69%；新天綠色能源（00956）全日瀉10.08%、中廣核新能源（01811）及龍源電力（00916）亦分別收挫9.72%及8.87%。同樣是「避風港」的內需股繼續回吐，安踏體育（02020）股價挫4.49%。

大和分析師葉捷賢表示，新能源板塊調整主因是資金輪動，跟基本面無太大關係，預期本月底召開的聯合國氣候變化大會仍是催化劑，中國將推出更多利好政策。另外，大唐新能源（01798）、龍源及新天快公布第三季業績，新天的風電業務可望錄得超預期的強勁增長。

展望後市，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，市場憧憬人民銀行本月或降準，中美關係似有改善，大型科網股反彈，均利好市場氣氛。不過，恒指由低位反彈不少，短線阻力約在25,400點水平。