ASM太平洋全購美國汽車攝像頭校準技術公司

據介紹，AEI成立於1990年，總部位於美國馬薩諸塞州，被廣泛認為是汽車攝像頭主動校準市場的實際領導者，尤其受惠於先進駕駛員輔助系統(ADAS)鏡頭的龐大和持續需求。

ASM太平洋稱，交易奠定公布在汽車相機組裝和測試解決方案領域的重要地位，把業務擴展至一個2021年規模約6,000萬美元的市場，滲透至全球一級和二級汽車零部件供應商，為自動化和可擴展的端到端相機模組組裝提供整體解決方案。

公告又謂，這次收購亦有助ASM太平洋於安全監控、無人機和光達(LiDAR)等相關市場尋求新的發展機遇，把業務拓展至一個預期在2025年規模達到約4.6億美元的市場。AEI本身亦能夠利用ASM太平洋廣泛的全球銷售和服務網絡，尤其是在亞洲，加快把握新機遇。雙方的客戶群將能夠受惠於ASM太平洋高度專注於整合工業4.0至其解決方案之能力，為其提供強大分析和人工智能(AI)以進一步擴大產品線。