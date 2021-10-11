聯想科創板上市急煞停 擬與管理層天價年薪有關
2021年10月11日 22:23
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內地持續改革資本市場結構，並嚴格監管公司在境內不同定位的多元平台上市，就連內地電腦巨頭聯想集團(00992)亦「無得傾」。今次該企「彈弓手」撤回上海科創板的上市申請，創下科創板史上最快「打退堂鼓」的紀錄，市傳就是基於上海證券交易所的要求。與此同時，原有望成為近10年內地新股「巨無霸」的先正達(Syngenta)，亦因財務未更新而暫停在科創板的上市審核。
聯想集團擱置透過發行中國預託證券(CDR)「回A」上市，已解畫是考慮到業務複雜程度、財務訊息在審查期間可能過期失效，以及最新市況後所作的決定。不過，市場對此解釋「不買帳」，外資券商瑞信更降其評級至「中性」，目標價下調至9元；瑞銀亦指該公司股價將短期受壓。周一(11日)聯想股價在早段已急插17.7%至全日最低位7.25元，收報7.63元，仍重創13.39%，創下兩個月收市低位，而全日成交更達2.95億股，為周一最大成交個股。
回顧內地9月最後交易日，聯想獲上交所確認受理，直至上交所在10月內地股市首個交易日披露「終止」審核狀態，過程猶如科創板「一日遊」。有內媒直指事有蹊蹺，並推斷當中有3大死因，包括該企沒有獲取國家級科技獎的紀錄，言下之意即業務特性「看不出先進」，未能符合科創板的上市要求；公司研發費用佔比不及科創板A股平均值9.43%的三分之一，過去3個財年僅介乎2.39至2.63%。
最致命的可能是公司高級管理層的年薪高得令人詐舌。據報，聯想包括董事、高級管理人員及核心技術人員在內的28名高管，估計2020至2021年度的平均薪酬高達3,335.7萬元人民幣，佔稅前淨利潤7.7%。翻查其年報，主席兼首席執行官楊元慶於過去3個財年的薪酬分別約為1,537.1萬美元、2,466.3萬美元及2,616.6萬美元，屬打工皇帝級數，早已引起投資者熱議。
另邊廂，中國化工旗下的瑞士農業巨頭先正達科創板上市申請文件中記載的財務資料已過有效期，需補充提交，故遭上交所更新其審核為「中止」狀態。
先正達在今年7月初披露的初步招股文件顯示，擬發行不超過27.87億股新股，集資650億元人民幣(下同)。若該企完成在科創板首掛，將超越今年「回A」淨集資475.15億元的中國電信(00728)，膺今年內地新股集資王，同時超越中芯國際(00981)A股在去年科創板掛牌時所創下的525.16億元淨集資紀錄，成為科創板開板兩年來最大型新股。
內地資本市場愈嚴愈受外資青睞，香港交易所(00388)首隻A股指數期貨產品MSCI中國A50互聯互通指數期貨將於下周一開始交易，並已獲美國商品期貨交易委員會批准，可於美國境內銷售，美國投資者可以在當地買賣有關合約。