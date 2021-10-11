聯想科創板上市急煞停　擬與管理層天價年薪有關

聯想集團擱置透過發行中國預託證券(CDR)「回A」上市，已解畫是考慮到業務複雜程度、財務訊息在審查期間可能過期失效，以及最新市況後所作的決定。不過，市場對此解釋「不買帳」，外資券商瑞信更降其評級至「中性」，目標價下調至9元；瑞銀亦指該公司股價將短期受壓。周一(11日)聯想股價在早段已急插17.7%至全日最低位7.25元，收報7.63元，仍重創13.39%，創下兩個月收市低位，而全日成交更達2.95億股，為周一最大成交個股。

回顧內地9月最後交易日，聯想獲上交所確認受理，直至上交所在10月內地股市首個交易日披露「終止」審核狀態，過程猶如科創板「一日遊」。有內媒直指事有蹊蹺，並推斷當中有3大死因，包括該企沒有獲取國家級科技獎的紀錄，言下之意即業務特性「看不出先進」，未能符合科創板的上市要求；公司研發費用佔比不及科創板A股平均值9.43%的三分之一，過去3個財年僅介乎2.39至2.63%。

最致命的可能是公司高級管理層的年薪高得令人詐舌。據報，聯想包括董事、高級管理人員及核心技術人員在內的28名高管，估計2020至2021年度的平均薪酬高達3,335.7萬元人民幣，佔稅前淨利潤7.7%。翻查其年報，主席兼首席執行官楊元慶於過去3個財年的薪酬分別約為1,537.1萬美元、2,466.3萬美元及2,616.6萬美元，屬打工皇帝級數，早已引起投資者熱議。

另邊廂，中國化工旗下的瑞士農業巨頭先正達科創板上市申請文件中記載的財務資料已過有效期，需補充提交，故遭上交所更新其審核為「中止」狀態。