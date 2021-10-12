消化經濟數據　美股道指轉跌250點收市

美國股市周一(11日)表現反覆，道指最多曾升205點後回軟，全日收報34,496點，跌250點或0.72%，為近全日最低位收市；標指收報4,361點，跌30點或0.69%；納指收報14,486點，跌93點或0.64%。美國債市周一因哥倫布日(Columbus Day)而休市一天。

市場仍在消化上周五(8日)公布遠遜預期的美國9月份非農就業職位數據，惟如此差的數據並沒有緩解投資者對聯儲局即將縮表的擔憂。

Natixis CIB首席美國經濟學家Joe LaVorgna表示，非農就業人數的三個月移動平均線穩定在55萬人，估計在明年7月之前彌補與疫情大流行相關的就業損失。他指，就業市場的復甦已經取得良好進展，使聯儲局可於11月開始縮減購債規模、明年6月左右完成縮債。

FactSet數據顯示，分析師預期在標指中的銀行股第三季將做好，總利潤約達310億美元，按年增長約20%，但較第二季度下降20%，同時預期第四季利潤將保持穩定。

券商高盛下調了美國今明兩年的經濟增長預測，把今年增長由5.7%調低至5.6%；明年則由4.4%調低至4%。該行憂慮國會的財政支持政策措或會在明年年底前減少，且疫情持續拖累消費，尤其是服務業，或引致比預期慢的經濟復甦。

個股方面，西南航空周末受惡劣天氣、航空交通管制問題、及人員短缺影響，取消了逾1,800架航班。公司否認員工因對公司強制接種疫苗政策發起抗議，使其與其他航空公司相比，航班取消率較高。西南航空收市跌4.18%。

交易平台Robinhood微升0.69%，此前美國證券交易委員會提交了一份文件，其中詳細說明了加密貨幣交易監管增加的風險，以及有關訂單支付可能出現新規則。