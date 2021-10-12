大摩警告：消費者預期惡化將導致股市受挫

外媒報道，摩根士丹利財富管理首席投資主管Lisa Shalett表示，在今年夏季新冠肺炎變種病毒導致疫情升溫之後，消費者和投資者對經濟的看法存在「不同尋常」的巨大分歧，而消費者預期惡化，恐將導致股市受挫。

Shalett在報告中指，相信企業的利潤預測很脆弱，特別是在消費者信心轉化為減少支出和增加儲蓄的情況下。

通常情況下，消費者信心與股市走勢同步，因為消費佔美國國內生產總值(GDP)的3分之2。不過，雖然多項消費者信心指標自7月份見頂以來已經大幅下滑，但美股標指卻繼續上漲，目前僅比歷史高點低4%。

Shalett表示，消費者似乎受到經濟緩慢復甦；通脹擔憂和政治爭端所拖累，而投資者更關注正面盈利修正和聯儲局政策的微妙變化。

她警告說，至關重要的是，聯儲局和投資者已經接受了通脹是暫時的看法，但消費者並不認同這一觀點。如果消費者信心沒有快速好轉，可能預示到市場將表現疲軟，觸發因素包括令人失望的業績、消費支出下降和儲蓄率上升。

她說，追蹤消費者對未來預期的指標顯示，消費者並不認為他們對通脹和勞動力市場復甦的擔憂是暫時的，而如果這種情緒以減少支出和增加儲蓄的形式轉化為實際行動，那麼可能會對企業盈利預測造成壓力，並最終對股市構成打壓。