格奧爾基耶娃傳獲得歐洲國家政府支持留任

前世界銀行行政總裁、國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)被爆出涉在任職世銀期間，向員工施壓，提高中國在世銀2018年營商環境報告排名之後，IMF執行董事會正準備討論她的去留問題，據外媒引述歐洲官員透露，歐洲國家政府傾向於支持格奧爾基耶娃。

一位法國財政部官員表示，法國之所以表示支持，是因為律師事務所WilmerHale對該案的調查沒有提供可質疑格奧爾基耶娃行為的切實細節。

另一位不願具名的歐洲官員表示，包括法國和英國在內的一些國家也支持格奧爾基耶娃，因為沒有看到反對她的明確證據。

歐洲央行執董會由代表190個成員國的24位董事組成，他們將最早於周一(11日)達成決議，以防止此次危機對IMF信譽造成重大損害。據一位知情人士透露，周日(10日)下午與WilmerHale的會談持續了幾個小時。

政治因素將在決定格奧爾基耶娃去留上發揮重要作用，如果美國決定讓她出局，其命運將取決於她能夠獲得歐洲多少支持。

外媒上周報道稱，美國財政部官員正在討論拜登政府是否應該出於道德理由要求格奧爾基耶娃下台。財政部一位發言人表示，一旦審核結束，財政部將作出決定。

雖然美國是IMF的最大出資國，但傳統上法國在決定誰擔任IMF總裁方面有很大發言權。歷史上IMF總裁5次由法國人擔任，即使在法國人沒有獲得總裁職位的情況下，該國在決定誰擔任這一職位方面也起到舉足輕重作用。

法國財政部官員表示，法國希望能很快就格奧爾基耶娃的未來做出決定；而德國也持同樣立場。