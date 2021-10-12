陳正犖：美國就業數據仍支持聯儲局削買債

美國9月非農業就業職位增長19.4萬，低於市場預期。然而，前兩個月職位增長數據被向上修訂了16.9萬，抵銷了大部分今次遜於預期的差距。更重要的是，勞動力市場進一步趨緊，失業率從5.2%降至4.8%，工資繼續快速上漲，按月上漲0.6%。

從9月就業報告中可以得出三個重要結論：(1)數據強勁程度仍足以讓聯儲局縮減買債。 (2)愈來愈明顯的是招聘偏弱的原因是勞工短缺。(3)連續兩個月就業數據表面偏弱也是基於勞工供應追不上需求增長，意味着通脹壓力繼續上升。公司正在支付更高的工資並延長工作時間，以應對勞動力短缺。今年休閒和酒店業的工資，每月平均以年率化計超過6%的速度增長，工資快速上漲亦愈來愈廣泛，製造業工資按月上漲0.5%，教育和衞生行業工資上漲1.5%。筆者維持預測聯儲局或快將縮減買債規模，但首次加息仍有待明年年尾。

讀者要留意，聯儲局加息討論不太可能破壞經濟復甦，而且企業料將投資擴大產能以緩解部分供應瓶頸問題，這些資本支出為盈利和經濟增長提供了利好因素。雖然全球財政支出不太可能與今年的大規模刺激措施相比，但拜登政府將通過適度規模的基建和其他社會開支，或有利特定行業，而加稅可能只會削減明年企業每股盈利增長2至3個百分點。綜合這些因素，未來2年環球股票每股盈利年增長率或仍達7至8%，支持股票有望繼續錄得正回報。

當聯儲局撤回刺激措施時，所有資產難以在這個牛市較成熟階段再全線反彈。對全球經濟增長和通脹壓力最敏感的行業可能會較受惠，其中包括傳統能源股和金融股。2022年美國10年期名義債息或將升至2.0%，金融股似乎對名義債券收益率特別敏感。過去一段時間，低息對金融股相對表現不利。在日本和歐元區等通縮的經濟體，金融股估值特別便宜，這反映了銀行利潤率對低息的脆弱性。近期名義收益率下降的逆轉，應該對全球金融股有幫助。歷史關係暗示，美國名義債息升至2.0%可能帶動金融股跑贏大市約10至15百分點。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖