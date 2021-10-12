施羅德：企業增資本開支　締機遇

近年來，企業的資本開支水平大幅下跌，這不單讓鋼鐵、半導體等一眾行業需面臨供應方面的問題，甚至導致單車供應及重型貨車司機短缺。對於企業而言，現時有不少因素都有可能促進它們增加資本開支，例如透過引入新技術提升生產力及企業營運效率，或因通脹壓力而進行減廢或採用新設備提升生產力及原材料利用率等，每每讓資本開支出師有名。

不過，大概從2017年起，資本開支水平便跟不上資產減值的步伐，而情況在2020年新冠肺炎疫情流行期間更出現明顯惡化。由此可見，企業在實際資本開支方面已積弱數年。一些行業(如煤炭和石油)亦已因投資者在環境、社會及管治(ESG)方面所施加的壓力而主動減少投資。

投資不足正導致供應出現短缺，英國的貨車司機和在中國的運輸貨櫃等亦供不應求。因應這些壓力，企業紛紛從供應方面採取應對措施，這最終將會轉化為資本開支。

除了企業需要增加開支之外，世界各地政府亦勢將因應新冠肺炎疫情而加快財政開支的步伐。歐盟復甦計劃將於2022年開始撥款，當中的重點將向綠色環保行業傾斜，可能涵蓋興建新的電動汽車充電系統、提升電力傳輸效率、建設超快速寬頻網絡等基建設施項目。在美國方面，總統拜登的基建計劃將聚焦可再生能源、機場及大型交通運輸等方面的開支。

現時企業投資不足，通脹壓力亦促使企業加快投資，從而改善現況。鑑於積壓訂單高企及供應短缺，眼前的狀況正好是一場鼓勵企業增加資本開支的「完美風暴」。

市場預料今年的資本開支將增長約12%，而2022年的預測增長則為8%。這是近期上調5%後所得出的結果，而且只是保守估計。不少企業已上調資本開支，預料未來仍有可能進一步增加。對比以往的高位，雖然現時的資本開支看似即將見頂，但若根據通脹對這些數據進行調整，現時的數額仍遠低於應有水平。

此外，按資產減值基準計(即公司的資本開支總額與固定資產減值速度相比)亦低於應有水平。同時，政府方面將推出相關的財政開支計劃。

這對投資者意味着甚麼？市場可能將會迎來2至5年的投資機會。為把握這些機會，投資者或會將關注焦點從重工業生產的企業轉向資本設備供應商，包括機械人、生產流程及離散型自動化產品、輔助軟件、節能型產品、電氣化及儲存供應商等。

施羅德投資管理Helix首席投資總監 Robert Donald