道指跌250點　紐油企80美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.36；港匯見7.7779；離岸人民幣(CNH)報6.4562；美元兌日圓處113.35；歐元企1.1552，英鎊報1.3587。金價報1,754.24美元。布油報83.67美元，紐油處80.27美元。比特幣報5.72萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水290點。

●道指最多曾升205點後回軟，全日收報34,496點，倒跌250點或0.72%，接近全日最低位收市；標指收報4,361點，跌30點或0.69%；納指收報14,486點，跌93點或0.64%。

●港股ADR指數全日亦受壓，按比例計算，收報24,945點，跌380點或1.52%。

●即月恒生指數夜期收報25,035點，跌234點，低水290點，成交14,785張。

●外媒周一(11日)引述知情人士稱，國家主席習近平向中紀委下指令，審查至少25家國有銀行及其他金融機構，要求該些金融機構釐清與大型私營企業的關係，以作為調控資本主義發展的其中一些措施。

●前世界銀行行政總裁、國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)被爆出涉在任職世銀期間，向員工施壓，提高中國在世銀2018年營商環境報告排名之後，IMF執行董事會正準備討論她的去留問題，據外媒引述歐洲官員透露，歐洲國家政府傾向支持格奧爾基耶娃。

●摩根士丹利財富管理首席投資主管Lisa Shalett表示，在今年夏季新冠肺炎變種病毒導致疫情升溫之後，消費者和投資者對經濟的看法存在「不尋常」的巨大分歧，而消費者預期惡化，恐將導致股市受挫。

●紐約11月期油收報每桶80.52美元，升1.17美元或1.47%，為自2014年底以來首次收於80美元大關以上水平；布蘭特12月期油收報每桶83.65美元，升1.26美元或1.53%。

●紐約12月期金收報每安士1,755.7美元，跌0.1%。

●摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)周一(11日)重申看淡比特幣的立場，直言比特幣是「一文不值」。

●英國富時100指數收報7,146點，升51點或0.72%；法國CAC指數收報6,570點，升10點或0.16%；德國DAX指數收報15,199點，跌6點或0.05%。