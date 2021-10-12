中國銀河國際：內地遊戲業新規下尋找投資機會

中國音數協遊戲工委組織於長假期前發起《網絡遊戲行業防沉迷自律公約》。此次出台的網絡遊戲行業防止沉迷自律公約中再次強調，遊戲企業小遊戲平台應堅決落實實名認証，必須全面接入國家新聞出版署網絡遊戲防沉迷實名驗證系統。

《公約》強調，遊戲企業應堅決反對追求唯遊戲、唯流量等不良傾向，下決抵制繞過監管機制，通過境外遊戲平台向國內用戶提供服務。同時，遊戲電商平台不得以任何形式向未成年人士提供帳號租賃交易服務；遊戲陪練平台要集中清理違法違規信息及帳號，不得向未成年人提供陪玩、代練(在遊戲中代為升級或獲取裝備)等服務。二、廣電總局堅決抵制含有不良情節的動畫、動漫產業邁向良性發展軌道。

九月二十四日，國家廣播視總局網絡視聽節目管理人員表示，支持符合條件的互聯網影視節目服務機構依法製作、引進及播出內容正面健康、弘揚真善美的優秀節目，堅決抵制含有血腥、低俗色情等不良情節的畫面、動畫片在網上播出，近年，國家動畫發展迅猛，出現《西遊記之大聖歸來》、《大魚海棠》、《白蛇緣起》、《哪吒之魔童降世》等一批優秀作品。

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