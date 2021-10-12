盧楚仁：加元一支獨秀　有望更上層樓

美國及加拿大齊於上周五公布就業數據，最受關注的美國非農業新增職位數字比預期和前值均遜色。投資者擔心美國經濟是否正在放緩之際，加拿大公布的就業人口變化和失業率卻均表現亮麗，令到最近因油價急升而被一致睇好的加元更上一層樓。

先說回美國就業數據，雖然非農數據轉弱，但幸好平均時薪和失業率表現均優於預期和前值，令美元不至於全面下跌，再加上美國10年期債息持續攀升，令美元得到支持。故此，美元兌加元雖然下跌，但兌日圓則進一步攀升。

在外匯市場中，加元可以算是一支獨秀。加拿大於上星期四公布的9月IVEY採購經理指數表現強勁，已反映當地經濟增長強勁。這方面不難理解，因為最近能源價格飆升，對於能源出口大國的加拿大十分有利，因為其是全球第4大產油國，僅次於美國、俄羅斯和沙特阿拉伯。故此，能源價格在未來幾乎被一致看好下，增加了交易員買入加元的信心。

另一個對加元的利好因素，就是加拿大10年期債息飆升，上星期五收報1.629厘，較美國的1.618厘更高，是繼去年4月之後的首次。另外，美加的10年期債息飆升，與日本10年期債息差擴闊，令日圓備受壓力。

除了日本之外，德國、荷蘭和瑞士的10年期債息都是負利率，比日本更低，所以最近歐洲貨幣表現不濟。總括來說，外匯市場最近的表現以加元最強，歐元和日圓表現最弱。投資者不妨考慮歐元兌加元，及加元兌日圓的交叉盤。

獨立外匯商品分析師 盧楚仁