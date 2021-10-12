林嘉麒：美下月勢啟動退市　股債波動難免

市場屏息以待的美國非農業新增職位數據於上周五正式公布，這是聯儲局11月議息前的最後一份非農作參考，惟令市場大跌眼鏡，市場預計有50萬份，結果只有19.4萬份。按邏輯，數據遠差於預期，聯儲局未夠條件退市，惟消息公布後，美國10年債息立即抽升至1.6厘水平，儘管上周五曾一度下調，但昨日亞洲交易時段繼續上揚。債息走勢反映了投資者對美國退市的預期已愈來愈高，非農數據遜色未令當局的計劃有變。

首先，即使今次非農數據只增加19.4萬份，惟過去3個月移動平均線穩定在55萬份。按照這種速度，就業將在明年7月之前彌補疫情相關的損失。就業市場的復甦已經取得了足夠的進展。債息已反映聯儲局將在下個月開始縮減買債規模，亦相信會約在明年6月完成。

自資料公布以來，美國國債收益率一直在波動，但10年期和30年期收益率雙雙升至6月以來最高水準，由於短期國債幾無變動，收益率曲線呈現陡化。5年期與30年期收益率差距擴大至接近過去一個月波動區間的高位。8月非農數據向上修正，9月失業率意外降低且薪資增長加速，這些因素支持市場相信聯儲局會對通脹壓力做出回應。

事實上，今次非農數據看起來已經達到聯儲局為11月推進減碼設定的最低門檻，失業率下降，特別是少數族裔群體的失業率下降應該能讓當局官員安心。何況今次非農數據中有「去水」成分，其中政府地方教育職位減少了14.4萬份，而傳統經濟相關職位如休閒住宿、交通運輸、資訊、製造業及建築業等均有職位增加，亦反映整體情況絕對不是差。因此，市場認為當局有能力退市確實有其理據。

同時本周有消費物價指數(CPI)數據，可為個人消費開支物價指數(PCE)作前瞻性的預測。受供應鏈瓶頸影響，美國近期通脹壓力高企，市場預測9月美國CPI按年增長5.3%，核心CPI按年增長4.3%，與前值持平。假如通脹回落，聯儲局可能不會急於加息。可惜這是妙想天開，達成機會甚微，因此幾可肯定當局也會在11月宣布退市計劃。退市未必是世界末日，但股債持續波動亦在所難免。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)