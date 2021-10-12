去年全球低收入國家債務增12%　達6.7萬億元破紀錄

世界銀行周一(11日)發表報告表示，全球各國以大規模的財政、貨幣和金融刺激計劃應對新冠疫情危機，導致2020年全球低收入國家的債務負擔增加了12%，達到創紀錄的8,600億美元(約6.7萬億港元)。

疫情大流行前，許多低收入和中等收入國家原本已處於脆弱境地，面對經濟增長放緩和債務高企問題。報告稱，2020年這些國家的外債總額合計增長5.3%，至8.7萬億美元，債務指標惡化情況蔓延到影響到其他地區。外債增速超過了國民總收入(GNI)和出口增速，2020年外債與國民總收入的比率上升5個百分點至42%，而外債與出口的比率從2019年的126%飆升至154%。

世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，該報告顯示了低收入和中等收入國家面臨的債務脆弱性急劇增加，並呼籲採取緊急措施幫助各國達到更可持續的債務水平。他補充，各國需要對債務問題採取綜合措施，包括減少債務、加快重組和提高透明度，強調可持續的債務水平對經濟復甦和減貧至關重要。

馬爾帕斯表示，鑑於20國集團(G20)主要經濟體的「暫停債務倡議」(DSSI)於今年年底到期，因此迫切需要進行債務重組。

報告顯示，2020年多邊債權人對低收入和中等收入國家的淨資金流入增至1,170億美元，對低收入國家的淨貸款增長25%至710億美元，兩項數字皆達到10年來最高水平。