比特幣10月累漲三成　勢衝歷史新高？

比特幣近期回勇，10月至今累漲30%，價格突破5.7萬美元，為今年5月以來最高，市場預期比特幣價格有望重回歷史高位。

CryptoCompare的報價，比特幣過去24小時價格介乎55,895至57,835美元，暫企5.67萬美元水平，距離歷史高位約6.48萬美元僅12%。

研調公司Ned Davis Research表示，比特幣上漲主要因為投資者看好比特幣期貨ETF有希望獲監管機構批准，加上美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler對虛擬貨幣立場與聯儲局主席鮑威爾一致，不會跟隨中國禁止或限制虛擬貨幣，言論讓一些投資者士氣大振。

Ned Davis Research分析師Pat Tschosik表示，比特幣與黃金期貨一年相關系數幾乎轉為負相關，如果美元與實質利率上升，比特幣可能被視為對抗通膨的首選避險資產。不過他警告，小心比特幣平均每40天會出現一次調整。

加密交易研究公司Fairlead Strategies始辦人兼管理合夥人Katie Stockton表示，近期比特幣的升勢是在9月初突破阻力位後出現，目標是歷史高位，因此任何由此產生的調整都只是暫時的。

然而，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)重申看淡比特幣的立場，直言比特幣是「一文不值」。他指出，一直對比特幣持有懷疑的態度，並強調美國政府對虛擬貨幣行業的監管迫在眉睫，而且很有必要。