持續復甦！大華銀行料香港第四季GDP增長5.6%

大華銀行預測，香港經濟將在2021年第四季度持續增長，本地生產總值(GDP)將按年增長5.6%。增長動力主要源自如商品出口等外部需求的持續復甦，以及本地就業市場持續改善及積壓的本地需求。該行對香港全年GDP增長的預測維持於6.7%不變。

該行指出，香港各行業的復甦仍不均衡。佔本地生產總值65%的私人消費雖有改善，但仍低於疫情前水平。港府推出的消費券計劃緩和了消費需求所受到的衝擊，全年本地生產總值增長率估計因此提升0.7%。消費券計劃雖受歡迎，惟旅遊業仍處於停滯狀態，導致零售銷售依然遠低於2019年的平均水平。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，中國監管整頓導致恒生指數年初至今跌逾10%，惟本地銀行同業市場流動資金仍保持充沛，總餘額仍維持於約4,470億港元的高位附近。隨着大灣區「跨境理財通」及債券通「南向通」推出，預期新的措施將促進資金流入香港，令香港能夠維持其國際金融中心的地位。

該行看好內地中長期增長前景，加上市場開放程度不斷上升，投資組合資本流動有望保持穩定。人民幣方面，未來將面對更多的增長阻力，貨幣政策可能會偏向略微寬鬆，以緩和經濟增長放緩的勢頭。隨着中美之間的經濟增長及貨幣政策差異持續收窄，大華銀行認為，美元兌人民幣將於未來幾個季度輕微上升，2021年第四季及2022年第一季的匯率預測將分別為6.52及6.56，將於2022年第三季之前升至6.64。

對於聯儲局政策，該行預期，資產購買規模將逐步減少至2022年7月完成，並於明年12月首度加息。美國聯儲局正穩步退出其大規模貨幣刺激政策，令美匯指數重返自去年11月以來的最高水平。