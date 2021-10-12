【高盛推介】阿里高位回吐 資金短線部署
2021年10月12日 11:28
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴自上周二(5日)起連升4日，累計升超過兩成，周二(12日)早段回吐，曾失守160港元水平見159元，及後跌幅收窄。現報162.6元，跌約3.1%，跌幅較大市深。
有券商指近期中國宏觀經濟轉弱，受累房地產市場下行等影響整體消費市場增長放緩。該行料阿里2022財年至2024年財年收入增長25%、22%及20%，維持「買入」評級，目標價246元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁股價走高部署淡倉，過去5個交易日共錄得約1,710萬元流入，當中認沽證佔約1,180萬元，好倉方面，則見周一(11日)部署牛證的資金主要沽出，並見流入的資金集中在140元以上收回價的貼牛。而周二早段則見資金趁回吐沽出淡倉繼而轉手部署好倉，可見資金傾向短線部署。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的阿里購(25431)。高槓桿選擇可留意屬行使價160至185元間產品中，槓桿最高的阿里購(26314)。牛證方面可留意屬近牛的新上市阿里牛(60026)，與現價有約20元收回距離。
阿里購25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿7倍，行使價160至185元間產品中，槓桿最高。
阿里牛60026，收回價140元，行使價138元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，新上市近牛。
阿里沽25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿。
阿里熊59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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