【高盛推介】阿里高位回吐　資金短線部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴自上周二(5日)起連升4日，累計升超過兩成，周二(12日)早段回吐，曾失守160港元水平見159元，及後跌幅收窄。現報162.6元，跌約3.1%，跌幅較大市深。

有券商指近期中國宏觀經濟轉弱，受累房地產市場下行等影響整體消費市場增長放緩。該行料阿里2022財年至2024年財年收入增長25%、22%及20%，維持「買入」評級，目標價246元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁股價走高部署淡倉，過去5個交易日共錄得約1,710萬元流入，當中認沽證佔約1,180萬元，好倉方面，則見周一(11日)部署牛證的資金主要沽出，並見流入的資金集中在140元以上收回價的貼牛。而周二早段則見資金趁回吐沽出淡倉繼而轉手部署好倉，可見資金傾向短線部署。

阿里購25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。

阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿7倍，行使價160至185元間產品中，槓桿最高。

阿里牛60026，收回價140元，行使價138元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，新上市近牛。

阿里沽25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿。

阿里熊59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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