【產經直播】新能源概念股值得長線部署？

港股連升3日後，周二(12日)跟外圍下跌，於兩萬五關爭持，大市上上落落難捕捉，想穩穩陣陣收吓息有咩選擇？

近月能源價格急升，全球正面對能源危機問題，內地亦面對限電令問題，會否加快環球對新能源使用？應該如何部署加快使用新能源的趨勢？

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