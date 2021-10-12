【產經直播】新能源概念股值得長線部署？
2021年10月12日 11:59
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港股連升3日後，周二(12日)跟外圍下跌，於兩萬五關爭持，大市上上落落難捕捉，想穩穩陣陣收吓息有咩選擇？
內地車企陸續公布9月銷售數據，普遍按年都要跌，惟新能源車龍頭股--比亞迪股份(01211)銷量按年升接近9成，當中新能源車銷量更按年大升2.6倍；至於吉利汽車(00175)旗下新能源車銷量亦按年升逾8成。新能源車佔比較高的車企值得看高一線？相關產業鏈值得長線部署？
近月能源價格急升，全球正面對能源危機問題，內地亦面對限電令問題，會否加快環球對新能源使用？應該如何部署加快使用新能源的趨勢？
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