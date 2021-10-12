晨星：中國科網股已見底　首選騰訊

晨星亞洲高級股票分析員蘇汝哲(Ivan Su)認為，中國科網股已經見底，因為最壞的監管行動已經公布，包括帶來最大盈利影響的政策，加上市場更加理解監管對盈利衝擊，料第四季的投資環境有好轉。

他續表示，目前市場要關注的是政府如何執行這些監管政策，因為之前公布的措施其實比較模糊，所以到底政府會按照政策上逐隻字嚴格執行，還是選擇性方法應對仍待觀察。到目前為止，除了青少年的網絡遊戲監管外，其餘未去到超級嚴格的地步。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子(Lorraine Tan)表示，市場確實對中國股票的風險胃納減少，追求更高的風險溢價，但中國市場風險已經在大部分股價上得到反映。目前需要注意的是，到底那些公司在監管之後長遠能夠更健康，但基於不確定性持續，宜維持選擇性。