【高盛推介】舜宇連升4日後回吐 輪證點揀？
2021年10月12日 12:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：舜宇光學科技由上周四(7日)連升3日，當中周一(11日)升約0.7%，周二(12日)早段回吐，曾低見184.2港元，為4個半月低位。及後跌幅收窄，現報191.6元，跌約5%。
舜宇公布，指因整體智能手機市場需求較去年同期有所放緩，上月手機鏡頭出貨量為1.33億件，按年跌20.8%。而上月車載鏡頭出貨量則因汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨，且去年同期因疫情好轉出貨量表現強勁，按年跌21.4%至500.6萬件。有券商下調舜宇今年至2023年每股盈利預測7%、6%、5%。該行維持「跑贏大市」評級，目標價250元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金持續部署淡倉，當中認沽證於過去3個交易皆錄得資金流入，合共約280萬元。周一流入熊證的資金集中在212元以下收回價的貼熊。
好倉方面，則見認購證於上周五(8日)獲資金流入後，周一則獲轉向沽出。牛證則於周一繼續獲資金流入，有約20萬元，並較集中在182至184元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨舜光購(27800)。價外選擇可留意年期約6個月的低街貨舜光購(28432)。牛證方面的近牛選擇可留意舜光牛(52094)，與現價有約11.5元收回距離。遠牛選擇可留意舜光牛(65279)，與現價有約21.5元收回距離。
舜光購27800，行使價220元，2021年12月31日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、低街貨。
舜光購28432，行使價238.38元，2022年4月14日到期，實際槓桿4.6倍，價外、低街貨。
舜光牛52094，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
舜光牛65279，收回價170元，行使價166元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬遠熊的舜光熊(55624)，與現價有約68.5元收回距離。
舜光熊55624，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率2.6倍，近68.5元收回距離遠熊。
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