中銀香港推出「智方便」手機開戶服務　料帶動年輕人客流

她表示，客戶以「智方便」可開立該行基本銀行服務，包括儲蓄戶口、申請手機銀行和進行定期及兌換交易等，至於申請投資帳戶則另需在線上遞交住址證明。由於使用「智方便」開戶無需進行人面識別，「填表通」功能亦有助填寫部分開戶資料，開戶時間節省約4至5分鐘。

政府資訊科技總監辦公室總系統經理(數碼個人身分)關穎賢表示，截至今年10月中，「智方便」服務已錄得約94萬人登記。截至9月底，「智方便」平台已連接超過150項服務，冀於2023年底，市民可經該平台接達超過180項政府網上服務，並期待更多金融機構和各行各業廣泛應用「智方便」的各項功能。

另外，中銀香港去年1月推出「手機全線上遙距開戶」服務，開戶數目持續錄得穩定增長，今年上半年手機開戶數目，對比去年同期升70%；手機銀行活躍客戶數目亦上升30%。