中美在經貿問題上分歧大　如何化解？

美國和中國在經濟和貿易問題上的立場仍然相去甚遠，到底矛盾有多大，可以在中國駐美國大使秦剛近日的一番發言充分體現。

秦剛在剛過去的周末表示，希望華盛頓停止對其企業的限制和制裁，透露了北京對未來談判的一些要求。這也是對美國貿易代表戴琪在與中國國務院副總理劉鶴通話前演講的回應，當時她提出了對中國以國家力量支持企業的關切。

根據中國駐美大使館網站的摘要，秦剛接受媒體訪問說表示，中方也有自己的關切，近年來本國企業在美國投資、上市愈來愈困難，目前已有900多家中國企業被美方列入各類實體清單。他說，中國企業面臨不公正待遇，特別是美方愈來愈多地利用所謂「國家安全」的藉口打壓中國企業、限制雙方的經貿往來與合作。

美國政府仍在加大對中國公司的限制，最近暫停了該國企業的首次公開募股，並要求已經在紐約上市的中資企業接受更多審查，否則就要面臨摘牌。

圍繞雙方去年簽署的第一階段經貿協議，雙方在中國是否兌現承諾的問題上存在截然相反的看法。協議要求北京修改知識產權權及其他領域的法規，並為購買美國商品設定了具體目標。彭博的測算顯示中國迄今只購買了承諾金額的一半。

秦剛否認北京未能遵守協議的說法，稱儘管過去一年多面臨疫情帶來的嚴重困難，但中國仍本着真誠態度穩步推進落實中美第一階段經貿協議。

然而，美國商務部長Gina Raimondo9月表示，中國沒有遵守購買商品的承諾，指出北京阻止該國的航空公司購買「數百億美元」的波音飛機。美國貿易代表戴琪上週表示，美國政府將敦促中方落實在貿易協議中做出的承諾。

外媒指，美國繼續嘗試與中國討論貿易問題，也正在考慮對中國補貼行為發起新調查，以此向北京施加壓力。

根據美方對戴琪上週與劉鶴通話的記錄，戴琪強調了美國對中國政府主導的非市場政策和行為感到擔憂，這些會損害美國工人、農民和企業。然而，沒有迹象表明中國願意做出改變。在中國官方針對劉鶴與戴琪的通話發出之聲明中並未提及這個議題，反而指出，劉鶴就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了北京的立場，並要求美國取消所有關稅和制裁。

反之，美國在聲明中沒有提及雙方討論取消關稅一事。儘管美國宣布將啟動一項新程序，以排除某些進口商品需要課徵關稅，但沒有迹象表明，它計劃永久性地取消對中國商品的任何其他關稅，且據報美國在調查中國的產業政策，此舉可能導致對中方產品課徵更多關稅。

在經貿以外的領域也顯示出雙方的鴻溝，秦剛指稱，美國中央情報局最近決定設立「中國任務中心」是「最嚴重的誤解誤判」。他指出，就像「007」這樣的冷戰劇本，還是留給荷里活拍拍大片賺賺票房吧；又指美國有些人總是沉浸式地自編自導、假戲真做，陷入這樣的內捲不能自拔。

據報中美元首將在未來幾個月舉行視頻會議，但雙方繼續將改善關係的責任推給對方。外媒引述美國一位高級政府官員表示，中國應該改變「傷害美國企業和工人的做法」。中國外交部發言人則表示，美國應該「多做有利於中美經貿關係健康穩定發展的事情」。雙方各有各說，看來兩者矛盾，尚未有化解的迹象。