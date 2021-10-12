美國防部高層警告：中國已打贏AI大戰　將主宰未來

近年中美角力升級，從軍事、經濟、政治以至科技範疇正面交鋒。近日，一名美國國防部五角大樓前高層就直言，中國的人工智能(AI)發展成熟，已經在「AI 戰場」上戰勝美國，而且美國在20年內也難以追上中國。

五角大樓前首席軟件官員(Chief Software Officer)Nicolas Chaillan 接受《金融時報》訪問時表示，中國近年的科技發展先進，當中尤以AI的發展極為理想。他認為，近年國防部的科技發展緩慢，故他今年9月辭職，以表抗議，更直踩國防部的網絡安全是「幼稚園級數」(Kindergarten level)。

他又稱，美國未能就中國的科技發展作及時回應，未來將會有很大風險，更直言美國在未來15至20年都沒有機會與中國抗衡，並補充這場AI科技競賽的戰果幾成定局，更指中國將會在未來主導全球。

這名已離開五角大樓崗位的軟件專家又批評谷歌(Google)等美國科技巨企的創新科技發展緩慢，往往只顧著道德層面上的討論。相反，他認為中國的科技企業不但與政府部分緊密合作，而且在AI領域上作出了巨大投資，而且很少顧及道德問題。

外媒引述西方的情報評估，約在10年內，全球第二大經濟體中國可能主導許多關鍵的新興技術，尤其是人工智能、合成生物學和遺傳學。