糧食危機！哥倫比亞農戶不出貨　咖啡供應鏈叫苦

外國媒體引述消息人士透露，全球第二大阿拉比卡咖啡豆生產國哥倫比亞的咖啡農今年未交貨的咖啡豆多達100萬袋，相當於該國產量近10%，導致出口商、貿易商和烘焙商虧損慘重。

今年以來全球咖啡豆價格已飆55%，主因是生產大國巴西遭逢惡劣氣候，促使哥倫比亞農民不願意履行低價時簽定的銷售合約，以便提高價格再賣。

某全球農產大宗商品貿易公司的交易員表示，貿易商無法履約，現在真是一團糟。如果巴西的旱災持續下去，每磅咖啡豆可能漲到3美元，將是一場混亂。他又表示，受採購問題影響，全球主要的烘焙商正在打算改變其「單一原產哥倫比亞」的咖啡品牌。

有交易員表示，幾家全球貿易公司估算因咖啡農不交貨，他們的損失將分別達到800萬至1,000萬美元，而代表農民但同時也是該國主要出口商的哥倫比亞咖啡種植者聯合會FNC所面臨的虧損更大。該組織佔哥倫比亞每年1,250萬袋咖啡豆出口量的約20%。

貿易商表示，已再給哥倫比亞農民至少一年的時間交付咖啡豆，但如果農民仍不及時交貨，可能要向政府尋求金援。