沙田星凱‧堤岸加推134伙　料最快周六開售

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周二(12日)公布加推3號價單，推出134個單位，最快日內公布銷售安排，料有機會最快本周六(16日)及周日(17日)進行首輪銷售。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，第3號價單涉及134伙，包括69伙一房戶、27伙兩房戶及38伙三房單位，扣除最高15%折扣優惠，折實售價由692.5萬港元起，折實呎價16,441元起。首3張價單合供提供536伙，整批單位折實平均呎價20,267元。

楊續稱，是次扣除景觀樓層因素後，屬原價加推。其中1座9樓G室，實用面積542方呎，折實售價891.1萬元，折實呎價16,441元，對比1號價單中，相同面積、低一層的1座8樓G室，折實售價888.1萬元，折實呎價16,386元，高一層售價僅高約0.3%。至於3號價單中的第1座19樓F室，實用面積331方呎，折實售價692.5萬元，折實呎價20,921元，較1號價單中，面積相同、低一層的1座18樓F室，折實售價686.6萬元，折實呎價20,743元，高一層售價僅高約0.9%。

楊續稱，項目將於周四(14日)截止接受認購登記。