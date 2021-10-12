兩大世界工廠均陷電荒　逾半印度電廠煤炭存量僅剩2天

除了中國，印度現在也瀕臨電荒危機。美國傳媒引用印度政府數據顯示，截至6日，印度135座燃煤電廠中有80%煤炭供應量不足8天，超過半數煤炭庫存量僅有2天，甚至更少。相較之下，過去4年平均庫存量約18天。

報道引述印度評級公司CRISIL研究部門主管Hetal Gandhi表示，12月時庫存量可能上升至8到10天，但顯然到明年3月都不會回升接近18天，未來半年有必要密切關注。

法國興業銀行印度經濟學家Kunal Kundu指出，燃煤佔印度發電70%，電力短缺可能立即衝擊印度經濟復甦，因為印度經濟是由工業活動，而非服務業驅動。供應因素以及煤炭進口下滑導致當前局面。隨着經濟復甦，4月至8月間印度電力需求飆升。他又指，經濟復甦力道比預期猛烈，電廠對今年電力需求的暴增因應不及，煤炭庫存量不足，而其他發電來源，比如水利、天然氣與核電也下滑。

分析指出，雨季分布不均是原因之一，部分地方降雨較少，影響發電量。其他因素包括，天然氣價格暴漲以及核電廠停機維修，導致對燃煤發電的依賴增加。報道引述Wood Mackenzie首席分析師Sandeep Kalia指，雨季導致的物流問題也限制煤的供應。

儘管煤蘊藏量豐富，但印度是全球第3大煤炭進口國，然而節節上升的國際煤炭價格以及本地煤價之間的落差日益加大，致使近幾月煤炭進口劇烈下滑。Kalia稱，7、8月間發電廠的煤炭進口較去年下滑45%，而非電力部門日益依賴本國煤炭，非電力產業，比如鋁、鋼鐵、水泥與造紙基本上須燃燒大量煤炭以產生熱氣。隨着依賴進口煤炭的沿海電廠電力生產下滑，對本土燃煤廠的依賴加劇。

此外，煤炭進口因疫情與物流議題的供應干擾而遭阻礙，比如因船運需求與塞港而導致運輸成本節節上升，進一步造成電廠壓力。然而印度煤炭價格主要由國有「印度煤炭」(Coal India)公司決定，因此當國際價格上升，本國煤價因考量對電價與通膨的影響而不能劇烈上揚。