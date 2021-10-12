油價先跌後回升 道期挫131點
2021年10月12日 16:14
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美匯指數報94.3；港匯見7.7817；離岸人民幣(CNH)報6.4592；美元兌日圓報113.26；歐元企1.1560，英鎊處1.3593。金價報1,757美元。油價回升，布油報83.8美元，紐油報80.55美元。比特幣企5.73萬美元。道指期貨跌131點。
●市後關注點
-17:00 德國10月ZEW經濟信心指數
●港股午後跌勢加劇，恒生指數挫362點，失守兩萬五關，收報24,962點。國企指數跌150點或1.67%，收報8,849點；科技指數跌203點或3.18%，收報6,199點，主板成交1,369億港元。科網股繼續領跌，阿里巴巴挫3.87%；騰訊跌2.58%，美團跌3.02%，京東集團跌2.31%；小米集團跌2.5%。https://bit.ly/2YEB6xU
-危機發酵！傳恒大未按時兌付兩隻美元債券利息。
●滬深三大指數全線跌逾1%。https://bit.ly/3v0VWDT
●全球併購交易規模全年料達46.8萬億，破紀錄。
●電池及電動車需求殷，全球鎳到2024年恐供不應求。
●花旗：天然氣需求旺盛帶動，油價冬季或見90美元。
●去年全球低收入國家債務增12%，達6.7萬億元破紀錄。
●美國防部高層警告：中國已打贏AI大戰，將主宰未來。
●末日博士魯比尼：聯儲局或推遲縮表。
●全球通脹：
-糧食危機！哥倫比亞農戶不出貨，咖啡供應鏈叫苦。
-奶粉價格創7年新高，乳品股個別發展。
-洪災令內地動力煤期貨價格再創新高。
-全球供應鏈更緊張！圓規來襲，深圳鹽田港船隻排隊量飆。
●晨星：中國科網股已見底，首選騰訊。
●中國經濟：
-中國監管拖累，雪湖等亞洲對沖基金9月錄雙位數虧損。
-傳中央調查金融業與大型民企關係，3公司被點名...
-傳市監局定5年計劃，擴大反壟斷部門調查力度。
-乘聯會：9月新能源乘用車銷量按年增2倍。
-深圳在港發50億人債，助港鞏固離岸人民幣中心地位。
●持續復甦！大華銀行料香港第四季GDP增長5.6%。
●9月份涉及物業辣招稅款額按月增1.5倍。