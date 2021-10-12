油價先跌後回升　道期挫131點

美匯指數報94.3；港匯見7.7817；離岸人民幣(CNH)報6.4592；美元兌日圓報113.26；歐元企1.1560，英鎊處1.3593。金價報1,757美元。油價回升，布油報83.8美元，紐油報80.55美元。比特幣企5.73萬美元。道指期貨跌131點。

●市後關注點

-17:00 德國10月ZEW經濟信心指數

-危機發酵！傳恒大未按時兌付兩隻美元債券利息。

●全球併購交易規模全年料達46.8萬億，破紀錄。

●電池及電動車需求殷，全球鎳到2024年恐供不應求。

●花旗：天然氣需求旺盛帶動，油價冬季或見90美元。

●去年全球低收入國家債務增12%，達6.7萬億元破紀錄。

●美國防部高層警告：中國已打贏AI大戰，將主宰未來。

●末日博士魯比尼：聯儲局或推遲縮表。

●全球通脹：

-糧食危機！哥倫比亞農戶不出貨，咖啡供應鏈叫苦。

-奶粉價格創7年新高，乳品股個別發展。

-洪災令內地動力煤期貨價格再創新高。

-全球供應鏈更緊張！圓規來襲，深圳鹽田港船隻排隊量飆。

●晨星：中國科網股已見底，首選騰訊。

●中國經濟：

-中國監管拖累，雪湖等亞洲對沖基金9月錄雙位數虧損。

-傳中央調查金融業與大型民企關係，3公司被點名...

-傳市監局定5年計劃，擴大反壟斷部門調查力度。

-乘聯會：9月新能源乘用車銷量按年增2倍。

-深圳在港發50億人債，助港鞏固離岸人民幣中心地位。

●持續復甦！大華銀行料香港第四季GDP增長5.6%。

●9月份涉及物業辣招稅款額按月增1.5倍。