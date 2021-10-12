上季市場吸納32萬方呎寫字樓面積

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，商業市場租賃活動增加，表現有復甦迹象，上季寫字樓租賃市場錄32.77萬方呎的正吸納量，是2019年第3季以來兩年首見。

寫字樓租賃轉趨活躍，期內待租率亦按季下跌約0.5個百分點至13.9%，市場上頂租放租總面積亦減少約12%至約6.2萬方呎。商廈租金跌幅放緩，該行亦修訂今年寫字樓租金走勢預測，料全年跌幅約4%至6%，較原先估計約8%至13%的下跌幅度明顯收窄。

他指出，雖然過去兩、三季商廈租賃表現好轉，但整體氣氛仍未回復到疫症及社會衝突前的水平，而明年第2、3季將踏入商廈供應高峯期，對租金會構成壓力。預計今季租金將錄約1%至1.5%跌幅，相信明年初仍會維持窄幅調整，並會出現供大於求情況，相信要待未來兩、三年需求趕上供應，待租率才會回落至單位數水平。

對於新界北都會區發展，蕭亮輝指出目前仍屬綱領階段，評論未來趨勢仍言之尚早，但認為再加上維港都會區發展，整體商業板塊增加，對商業市場會有正面作用。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威指出，第3季零售市場表現理想，零售額按年錄約8.1%增幅，街舖租金最壞時間經已過去，期內中環、旺角及尖沙咀空置率均有改善，其中旺角第3季空置率按季大幅減少約7.3個百分點，跌至約10.9%。該行預計第4季整體舖位租金企穩，餐飲業將帶動舖市復甦，預計中環、旺角舖租將有1%至3%按季升幅。