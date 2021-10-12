大埔一田超市明日重開　營業額睇升5至8%

本港疫情已趨向穩定，市民在超市大量入手日用品及食品狀況不再，最近政府發放電子消費券，望能帶動市民消費意欲。一田百貨行政總裁黃思麗表示，大埔一田超市翻新約涉資4,100萬，她預期超市周三(13日)重開後，將吸納更多區內具消費力的家庭客群，期望營業額按年上升5至8%。

黃思麗指，因去年疫情高峰期，市民紛紛搶購超市食品及用品，基數較大，今年首9個月超市生意額較去年錄得跌幅，但較前年則錄得單位數升幅。

百貨方面，受惠消費券影響，8月份營業額錄得雙位數升幅。第二期消費券發放後，市民消費意欲增加，扣除裝修及新店因素，10月份首8日百貨部整體營業額按年上升13%，當中以電器及嬰兒用品生意增長較為顯著。惟超市仍然受壓，期內錄單位數字跌幅。

結合百貨及超市總營業額，黃氏表示，今年較上年預期輕微下跌，對比前年則錄單位數上升。

她續指，荃灣分店在下月亦會在翻新後重新營業，期望大埔及荃灣兩家分店重新營業後，能推動營業額，目標今年全年整體營業額可與去年數字持平。

黃氏坦言，物流及供應鏈問題仍對公司造成很大挑戰，暫未見物流較8月時有改善，但公司花費在運輸成本上與8月時價格相若，預計在短期內物流挑戰持續。她認同全球能源危機，推高某些食品價格，對公司部分產品價格造成影響，惟公司將設法減輕影響，務求不將成本轉嫁給消費者。