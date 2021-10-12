新界北部新發展　元朗單日錄5宗二手成交

政府計劃拓展新界北部都會區，市民入市信心增加。元朗單日連錄5宗二手成交，包括尚悅兩房單位，僅微減1.2萬元即獲上車客以543.8萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲倚南中層D室，實用面積約567方呎，原則三房現改為兩房間隔，以1,130萬元獲承接，呎價約19,929元。原業主於2016年5月以約958萬元買入單位，持貨約5年帳面賺約172萬元。

●北角豐昌大廈中層A室，實用面積約337方呎，兩房間隔，獲區外首置客以615萬元承接，呎價約18,249元。原業主於2018年2月以535萬元購入上址，持貨約3年半帳面獲利80萬元，單位升值約15%。

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九龍區

●長沙灣海峯低層B室，實用面積約716方呎，最初開價1,200萬元，減價47萬元，成交價1,153萬元，呎價約16,103元。原業主於2009年6月以465.2萬元購入單位，持貨12年帳面獲利687.8萬元，單位升值近1.5倍。

●何文田帝庭園5座高層C室，實用面積約948方呎，三房連套房間隔，每月叫租約4.3萬元，減租至3.9萬元連車位租出，呎租約41.1元。

●西南九龍匯璽2A座中層A室，實用面積約1,343方呎，四房連雙套房間隔，享海景，以每月租金55,000元租出，呎租約41元。屋苑本月暫錄8宗租賃成交，現有約50個單位放租，入場月租由15,500元起。

●荔枝角宇晴軒5座高層H室，實用面積約602方呎，三房間隔，以約1,200萬元放盤，約4個月後吸引外區客洽詢，終減價至1,180萬元成交，呎價約19,601元。

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新界區

●馬鞍山新港城C座中層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，以645萬元易手，呎價約20,093元。原業主於2012年以298萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約347萬元，升值約1.2倍。

●火炭銀禧花園4座中層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，以720萬元成交，呎價約14,229元。原業主持貨6年帳面獲利約222萬元，單位升值44.6%。

●粉嶺名都4座低層A室，實用面積約399方呎，大兩房間隔，原叫價505萬元，減價10萬元或約2%，以495萬元易手，呎價約12,406元。原業主過去將單位用作收租，現有個人需要決定套現沽貨。

●青衣曉峰園2座高層F室，實用面積約546方呎，兩房間隔，放盤約3個月，減價15萬元或1.9%，以785萬元沽出，呎價約14,377元。買家為外區客，已在多區物色單位多時，見該屋苑呎價低水，兩房面積相對其他屋苑較大，比較近期新界區新盤後，最終決定於二手市場入市。

●將軍澳日出康城LP6本月至今暫錄2宗交投，平均實用呎價約20,587元，其中5座中層F室，實用面積約348方呎，一房間隔，以718萬元易手，呎價約20,632元。原業主於2018年以558萬元購入單位，持貨滿3年轉售，帳面獲利160萬元。

●屯門康德花園3座中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，原叫價470萬元，減價22萬元，以448萬元成交，呎價約12,342元。買家為一名「90後」上車客，睇樓已一年，疫情下擔心工作不保，所以入市態度猶疑，見新一份施政報告大力推展土地及基建發展，未來新界北將會大變天，怕遲買會貴即加速入市。

●元朗區近日成交顯著加快，單日連錄5宗二手成交，包括尚悅11座高層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，叫價545萬元，獲上車客輕微議價後，即以543.8萬元成交，呎價約15,318元。