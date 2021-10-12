稅貸優惠點揀至醒？　虛銀參戰息率有望再減

踏入第四季，各家銀行的稅務貸款前哨戰已經悄悄打響，今年更有數家虛擬銀行加入戰團「爭食」，勢壓低息口！有意借稅貸的市民，不妨先望一望哪一間銀行貸款最吸引。

稅貸的主要用途是交稅，但現時有些銀行沒有硬性規定稅務貸款的用途，稅貸亦可以用作其他周轉用途，例如裝修、結婚及進修等。值得留意的是，稅貸期數普遍較短，但現時大部分稅貸的還款期均最少有24個月。

星展銀行（DBS）推出的稅季貸款最可觀，實際年利率低至1.33厘，貸款額高達月薪20倍或200萬元（以較低者為準），彈性還款期12至24個月，申請人最低年薪須為8萬元。如果以去年的稅貸息口作對比，星展的實際年利率幾乎可以說是低絕全城。

花旗銀行推出的Citi稅季貸款，實際年利率低至1.38厘，貸款額高達月薪12倍或200萬元，以較低者為準，還款期為6至60個月。花旗銀行表示，申請人士須於現職工作最少3個月，手續費全免，最快即日批核，現金即日到手，優惠推廣期至今年底。符合特定資格的花旗客戶，成功申請有機會享高達4,000元現金券。

雖然大新銀行尚未推出「期間限定」的稅季貸款，但其分期「快應錢」息口同樣吸引，實際年利率可低至1.68厘，貸款額高達200萬元或12倍月薪（以較低者為準），還款期長達60個月，而且新入職人士都可申請。透過該行手機應用程式（App）申請的人士，更可享高達2,000元的一個月還款額現金回贈優惠。

早已搶閘推稅季貸款的建設銀行（亞洲），以借35萬元或以上，還款期12個月計，實際年利率低至2.01厘，每月平息低至0.09厘，申請人毋須提交稅單，手續費全免，優惠至年底。不過要注意，優惠利率只適用於環聯信貸風險評級最新紀錄為AA至CC級別的借款人。

中國銀行（香港）今年有驚喜，其推出的分期「易達錢」實際年利率計及回贈可低至1.6厘，而且貸款額高達400萬元或月薪12倍，雖以較低者為準，但400萬元這個金額已是現時所見較高的貸款額。

為開拓新戰線，虛擬銀行可以說是「搏到盡」。其中，眾安銀行（ZA Bank）已推出「一錘定息」稅貸優惠，成功提取20萬元或以上及還款期6至36個月的稅貸，實際年利率一口價1.75厘，貸款額高達100萬元。全新銀行客戶通過貸款流程開立帳戶及成功提取貸款，即可享400元現金獎賞。

該行近日更推出「加碼」優惠，由即日至10月31日，填妥手機電話號碼即可領取「9折貸款優惠券」，成功提取20萬元或以上，還款期6至36個月的貸款，折後實際年利率保證1.58厘。

另一家虛銀匯立銀行（WeLab Bank）也不輸蝕，「GoFlexi」私人貸款息與存款息率掛鈎，實際年利率可低至1.68厘，還款期以每3個月計，最短為6個月，可長達60個月。而且新舊客成功提取貸款，都有機會獲高達3,000元的現金回贈。