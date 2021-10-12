打風無阻新盤部署！多個項目本周登場

●長實洪水橋#LYOS獲批預售 有望月內開售

政府公布北部都會區發展藍圖，長實集團的洪水橋住宅項目#LYOS周二(12日)舉行推盤啟動儀式，長江實業高級營業經理楊桂玲表示，項目已獲批預售樓花同意書，並正式進行軟銷工作，料最快下周上載樓書及開放示範單位，項目將參考都會區定價，有望於月內開售。

楊解釋該盤名字由來，#LYOS是「Live Your Own Style」的縮寫，加上「#」表達項目的創新獨特個性，為住客帶來隨人率性的自主生活模式，亦反映項目的目標客群以年青人及崇尚型格生活人士。

項目的預計關鍵日期為2023年9月30日，全盤提供341個單位，其中290伙為標準戶及前庭花園戶，分布在5座5層高的大樓，另有51伙花園複式戶另佔一方。單位實用面積由202方呎至806方呎，涵蓋開放式至三房戶型。其中分層大樓的標準戶佔整體單位68%，其中開放式戶有56伙、實用面積202至209方呎。一房單位佔88伙、實用面積279至292方呎。兩房單位佔88伙、實用面積447至482方呎。至於前庭花園戶有58伙、佔整體單位17%，實用面積介乎216至483方呎，連53至485方呎花園。該盤另有51伙花園複式戶，佔整體單位15%，屬三房戶型，實用面積778至806方呎，連85至795方呎花園。

長江實業執行董事趙國雄表示，項目屬低密度發展，地積比約1.26倍，有機會下周開價及月內發售。氏指，年初估計樓價有5%升幅，現時更為正面。他亦指發展商一直協助政府解決房屋供應問題，集團一直反對納米樓，支持發展商為市民提供合適居住空間，作為發展商期望樓價穩定，亦期望政府可簡化土地改變用途及補地價程序，令發展商可加快推盤。

●堅尼地城新盤命名KENNEDY 38 料最快下月初推售

新鴻基地產、恒基地產及會德豐地產合作發展港島西新住宅項目正式命名。新地副董事總經理雷霆表示，項目位於堅尼地城卑路乍街38號，正式命名為KENNEDY 38，項目售樓說明書快將完成，示範單位正加緊建造，極有可能在下月初推售。項目開價仍與合作夥伴商討當中，但同區近年都有新盤推出，並已沽清，呎價介乎3.3萬至3.5萬元，而近數星期市況亦會作為參考因素。

新地代理副總經理唐錦江表示，項目住宅部分提供341伙，佔三成為開放式單位，六成為一房，餘下一成為兩房及三房或以上連平台或天台的特色單位，關鍵日期為2023年2月，項目為舊契重建項目，不用預售樓花同意書。

●沙田星凱‧堤岸加推134伙 最快周六開售

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周二(12日)公布加推3號價單，推出134個單位，項目同日公布首輪銷售安排，於本周末(16日及17日)進行首輪銷售。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，第3號價單扣除景觀樓層因素後，屬原價加推。首3張價單合共提供536伙，整批單位折實平均呎價20,267元，合計市值逾69億元。他續稱，項目將於周四(14日)截止接受認購登記，至今已錄逾2萬個認購登記，會盡推第1至3號價單單位於本周末(16日及17日)推售，惟因應疫情關係，會分為兩日進行首輪銷售。

據一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，該盤的銷售安排為周六(16日)供S組買家及A組大手組別人士揀樓，其中A組會分A1組及A2組，A1組可購買2至4伙，最少需購買1個三房戶。A2組則可購買1至2伙，需購入最少1個兩房連工作間單位或1個三房戶。至於B組買家則安排於周日(17日)買樓，可購1至2伙。

第3號價單涉及134伙，包括69伙一房戶、27伙兩房戶及38伙三房單位，扣除最高15%折扣優惠，折實售價由692.58萬港元至2,337.075萬元，折實呎價16,441元起。其中1座9樓G室，實用面積542方呎，折實售價891.1萬元，折實呎價16,441元，對比1號價單中，相同面積、低一層的1座8樓G室，折實售價888.1萬元，折實呎價16,386元，高一層售價僅高約0.3%。至於3號價單中的第1座19樓F室，實用面積331方呎，折實售價692.5萬元，折實呎價20,921元，較1號價單中，面積相同、低一層的1座18樓F室，折實售價686.6萬元，折實呎價20,743元，高一層售價僅高約0.9%。

該盤亦為全港首個大型住宅項目採用最多德國品牌家電，包括煮食爐頭、焗爐、及抽油煙機等。

●南屏匯花園洋房部署標售 先開放公眾參觀

為迎合市場對洋房物業的殷切需求，元朗新盤南屏匯部署將以招標形式推售項目的花園洋房，並開放2個全新花園洋房示範單位予公眾參觀。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目截至周一(11日)，39伙分層單位已售出34伙，佔分層戶數目約9成，現尚餘5伙標準分層單位。美聯亦推出置業優惠，由即日起至10月31日，經該行購入項目分層單位的首5名買家，將可獲贈價值5萬元的傢俬套餐，總值25萬元。

美聯物業住宅部營運總監張子存指，項目除分層單位，亦提供8座均樓高3層的洋房，實用面積由2,393平方呎至2,643平方呎，屬4房雙套間隔，並備有2個停車位。是次開放予公眾參觀的2座花園洋房，分別為洋房3號及5號。其中洋房5號為三房雙套房間格，實用面積約為2,421方呎，連約717方呎平台及約341方呎花園，為連裝修示範單位。至於另一個開放的為洋房3號，四房雙套房設計，實用面積約為2,637方呎，連約780方呎平台及約422方呎花園。

●粉嶺高爾夫‧御苑頂層特色戶逾4139萬元成交

●白石角雲滙第2期單日沽4伙

●維港滙II售出1伙成交價2188萬元

市區臨海新盤需求持續。由5大發展商合作的西南九龍維港滙II周二(12日)售出1伙，單位為第5座2樓C室，實用面積752方呎，成交價2,188萬元，呎價約29,096元。

●元朗珀爵洋房以3518萬元沽出

洋房新盤續錄承接。據一手銷售資訊網資料，元朗珀爵售出19號洋房，實用面積2,303方呎，連107方呎花園及569方呎天台，成交價3,518.984萬元，呎價約15,280元。