【產經評論】監管從嚴無禁區　百業之母不例外

這些年內地經濟高速發展，資本無序擴張，科技及房地產等產業藉槓桿過度膨脹，形成壟斷之餘，更種下當前的債務危機禍根。今年以來，內地採取雷厲監管，透過反壟斷整頓科技、補教、醫美、網絡平台等多個範疇，近日這股風暴正橫掃包括百業之母(銀行)所屬的金融業，畢竟沒有金融機構在資本上配合，便不至於落得如此亂局，故須徹查隱患根源，並加以治理，以彰顯監管整治堅持「一錘到底」的決心，確保金融系統運行有序，那眼前經濟所承受的短期陣痛，才有望換來長期的繁榮安定。

事實上，早在上月底，內地官媒已放話，指中央政府將對25家金融單位開展巡視，當中不少是手執牛耳的大型金融機構，涉及銀行、保險、資產管理及不良貸款管理等，乃2015年A股大冧市以來最大規模的一次「查數」巡視。

誠然，近年出現海航、華融債務事件，到近期恒大危機不斷發酵，一定程度反映這些巨企的債務規模長期膨脹，至一發不可收拾的地步，當中不可能沒有金融機構的「傾力」支持。本來，金融機構對個別企業或行業的放貸政策，須有上限和風險管理；可實際上，這些年金融機構對房地產企業貸款的傾斜，坐大了這些巨企，更令整個金融體系高度暴露於單一行業風險敞口之中，牽一髮動全身，形成重大的系統性隱患。

故見這年來當局着手整頓科技巨企，又加緊調控房地產市場，為房企財政設下「三道紅線」的要求，並着手限制金融機構的房地產貸款比重，以停止房企不斷以槓桿借貸炒高地價抬高樓價，激化房地產泡沫，既限制經濟發展，也影響民生。不過，有別於過去由國家出手救亡，今次當局在確保不造成社會動盪的大前提下，選擇以市場化手段去化解房企債務危機，讓這些過度借貸的企業自行承擔後果，淘汰出局。

類似的情況，亦存在於科技產業，巨型科企不斷把業務向金融等跨行業伸延，金融機構源源不絕的貸款額度支持實不可少。故說到底，得正視金融機構與這些民企的聯繫，當中有否涉及貪腐等違法行為，並加以整治，確保金融機構負責任經營，決心去除系統性重大隱患。若漠視這些內部問題，而輕率加大對外開放金融市場，就猶如沙堆上建城堡，早晚要塌下，變相搬石砸腳，更遑論要應對美國的金融脫鈎！

若以去年11月叫停螞蟻集團世紀上市計劃開始計算，這場已歷時逾3季的監管風暴，如今似乎進入最後一公里，即劍指最重磅的產業──金融業，一則說明這場監管整頓堅持執行徹底，以免功虧一簣；二則說明嚴監管政策並沒有禁區，無論是科技、房地產抑或金融等重要產業，都得守規矩經營，沒有企業可以大得不能倒，甚至圖以綁架金融系統穩定作威脅。

無疑，在當前的監管風暴下，內地經濟風雨飄搖。但為了確保長期可持續發展，有效應對中美世紀爭霸戰，只有敢於刀刃向內，堅持刮骨療傷的改革開放，才能換來更好明天！