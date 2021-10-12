紀錄以來最長！晶片交貨期22周　需求增廠商卻叫苦

外國傳媒報道，由於晶片短缺使晶片交貨時間大幅拉長，也影響晶片製造業的盈利能力。

報道指出，Susquehanna分析師Christopher Rolland表示，今年第3季晶片交貨時間拉長到平均22周，相比之下，去年底為13周。他說，這是2013年追蹤該數據以來最長的時期。

更嚴重的是，晶片交貨時間拉長的問題在特定晶片市場更加緊張，其中，汽車關鍵零組件微控制器(MCU)的交貨時間長達32周，是正常時間近3倍，此局面導致汽車製造商繼續削減生產目標。

該問題還看不到結束盡頭，MCU晶片關鍵供應商Microchip行政總裁Ganesh Moorthy上月表示，感覺不到從現在到2022年年中供求將達平衡。

報道稱，通常這對晶片製造業是好現象，尤其是第3季財報季將已開始，然而半導體製造商也面臨與其客戶相同的難題，例如載板材料短缺。美光(Micron)行政總裁Sanjay Mehrotra表示，一些元件的短缺限制了公司的出貨，該公司11月底止的季度財務預測低於市場預期11%。

對晶片公司而言，即將公佈的財報可能憂喜參半。當中，業績增長預料仍然強勁。費城半導體指數的24家企業，9月結束的第3季收入預計平均增長23%，但這較6月第2季的38%大幅下滑。根據FactSect的分析師表示，以美元計價，台積電預計營收增長19%，相較之下，過去4個季度的平均年增長25%。

投資者也不好過，過去半年，因對短缺持續的疑慮使費城半導體指數落後大市。花旗分析師Christopher Danely預測，一旦交貨時間開始縮減，半導體股將立即遭拋售，而目前晶片市場非常諷刺的是，快樂的客戶不會導致快樂的股東。